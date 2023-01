Andrea Legarreta celebró los 16 años de su hija en Universal Studios Japón

La actriz mexicana Andrea Legarreta celebró hace poco el cumpleaños número 16 de su hija Nina Rubin Legarreta.

Para esta celebración viajaron a Japón y el día del cumpleaños lo pasaron en Universal Studios, donde disfrutaron de varias de las atracciones.

Todo el viaje fue compartido por Legarreta en su cuenta de Instagram, el video lo acompañó con un texto que dice: “Nada nos hace más felices que verte feliz amor lindo. Soñabas con vivir tu cumpleaños en este mágico lugar y nos llena de felicidad haber podido vivirlo así y ver tu carita iluminada y tus hermosos ojitos iluminados de tantas sorpresas. Eres un regalo de Dios”.

La cumpleañera compartió este viaje con su hermana Mía, su mamá y su padre Erik. En el video se les ve disfrutando de varias de las atracciones del parque, comiendo y caminando emocionados.

El Universal Studios de Japón queda en Sakurajima, Konohana Ward, Osaka, y fue inaugurado en marzo de 2001. Fue construido en un lote de poco más de 133 acres.

El parque está dividido en varias temáticas que exploran personajes y universos de diferentes producciones de Universal. Entre esos universos está The Wizarding World of Harry Potter, Minion Park, Universal Wonderland, Hollwood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Amity Village, WaterWorld y Super Nintendo World.

El Universal Wonderland se divide en varias atracciones como Snoopy Studio y Sesame Street Fun World.

Varios de los universos son iguales que los que se ubican en otro de los parques Universal, por ejemplo el de Orlando, Florida.

La mayor atracción de esta sede es el Super Nintendo World, el cual recrea los universos de los famosos videojuegos de Mario Bros, el cual fue creado por Shigeru Miyamoto en los años 80. Esta atracción incluye Mario Kart: Koopa’s Challange, Yoshi’s Adventure y Key Challange.

