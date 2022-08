Andrea Legarreta y Erik Rubín prueban el café más caro del mundo fabricado a base de excremento

Andrea Legarreta junto con su esposo Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones en Indonesia. A su llegada a la isla, ubicada en el sureste asiático, la familia comenzó su aventura inmediatamente con un paseo por las calles de Yakarta.

Todo su travesía la han documentado a través de sus redes sociales y fue ahí donde los fans se percataron que el viaje familiar de descanso se convirtió también en un experimento.

Resulta que en este paraíso, la conductora de ‘Hoy’ se animó a probar el café kopi luwak, un producto muy cotizado en el mundo, pero que se obtiene de las heces de un mamífero, algo dejó a sus seguidores totalmente sorprendidos.

Fue el exTimbiriche quien compartió las imágenes del momento en que él, su esposa y sus hijas acudieron a una cafetería para probar dicha bebida que en su elaboración colaboran las civetas, pequeños mamíferos que se alimentan de los granos de café.

Rubín también presumió que pudieron interactuar con una civeta, e incluso tuvieron la oportunidad de alimentarla.

“Ahora nos dirigimos a probar luwak café, que literalmente es café con caca”, especificó Erik en historias de Instagram.

Es bien sabido que Andrea Legarreta es una mujer muy espiritual que comparte creencias de Medio Oriente, además de que cree en las energías, por lo que no es extraño que haya decidido visitar este sitio al lado de sus hijas y su esposo, y no haya querido retirarse sin haber vivido esta experiencia única.

Aunque no es la única aventura que han vivido en familia, pues están pasando divertidos e irrepetibles momentos juntos como el haber esperado pacientemente más de cuatro horas sólo para tomarse la fotografía del recuerdo en ‘Pura lempuyang’ o ‘Las Puertas del Cielo’, en Bali.

“La verdad… No me formaría de nuevo!! 😆 Usaría ese tiempo para visitar otros sitios, pero al parecer, no tuvimos suerte y esperamos más de lo ‘normal’, pues en promedio la fila es de 2 horas y a nosotros nos tocaron dos grupos muy grandes y por eso 4 horas pasaron. ¿Tú esperarías?😰”, escribió Andrea en su perfil de Instagram.

