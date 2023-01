Carmen Villalobos fue vista besando a un hombre en una discoteca y filtraron el video

La actriz Carmen Villalobos ha encontrado la manera de disfrutar la vida y, es que se ha encargado de gozar cada segundo, pues recientemente fue captada en un local nocturno bailando. Sin embargo, lo llamativo fue verla besar a un hombre que no se logra distinguir.

La también presentadora de televisión lució un conjunto negro donde aprovechó para presumir sus atributos en la discoteca, así como se le vio bastante feliz tras el hecho de estar compartiendo con un caballero que a muchos les genera gran intriga.

La colombiana el pasado mes de julio anunció a través de un video compartido en su cuenta personal de Instagram, que su matrimonio con Sebastián Caicedo había llegado a su fin, luego de haber estado durante 13 años juntos.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que superó los mil y, es que las personas se tomaron el tiempo de manifestar lo que pensaba sobre la filtración del video que se ha viralizado en las diversas plataformas.

Además, varios internautas manifestaron que así como ha sido el caso de Caicedo, pues la presentadora de televisión también tiene derecho a volver a darse una oportunidad en otra relación sentimental. Sin embargo, hubo otros comentarios negativos resaltando que a ella no le criticaban tener pareja tan rápido.

“Me dio la impresión que ella luchó por su matrimonio”, “Si él pudo ella también puede”, “El desamor solamente trae más desamor”, “Cuál es el problema? Todo luto tiene una fecha de vencimiento”, “No se le guarda luto a quien te deja”, “Tiene derecho, está soltera, no veo el problema con eso”, “Es linda, también al parecer carismática”, “Tiene derecho a ser feliz”, “Y cuál es el problema? Tiene derecho a ser feliz”, “Ahí si no veo a una mujer quejándose de que tan rápido consiguió pareja”, “Acaso no puede tener pareja? Hay que guardar luto o qué?”, “Tiene todo el derecho porque es una mujer libre”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

