Carmen Villalobos lució un top negro y deja al descubierto su abdomen y espalda para mostrar su nuevo tatuaje

La actriz Carmen Villalobos el pasado viernes compartió en sus historias de la red social Instagram que se realizaría un tatuaje. Sin embargo, no ofreció mayores detalles de qué sería ni tampoco la parte del cuerpo que habría decidido marcar para el resto de su vida.

A su vez, este sábado sorprendió a sus más de 21 millones de seguidores de la mencionada red social, debido a que compartió una galería de imágenes del proceso que tuvo que atravesar al momento de decidir marcar su piel. Por ello, destacó que para el trabajo fue buena idea buscar un experto.

La también presentadora explicó que se tatuó la palabra “gratitud” del lado izquierdo de su espalda y, que lo habría hecho porque así es como se siente desde el momento en el que abre los ojos hasta que se va a la cama. Además, explicó que al entender algo tan sencillo ayuda a seguir creciendo como persona.

“Les presento mi nuevo tatto y a @billyvirviescas el encargado de hacerlo! Billy ERES LO MÁXIMO! Gracias por tu paciencia, dedicación y súper energía! Me encanta rodearme de personas así! Mi tatuaje dice GRATITUD. Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo! Es una palabra que me identifica. Agradezco a diario y a todo momento POR TODO! La gratitud te va a ayudar a seguir creciendo”, comenzó diciendo en la publicación.

La exesposa de Sebastián Caicedo quiso finalizar la publicación con un particular mensaje: “Cuando eres un ser agradecido de verdad, la vida se encarga de darte más EN TODOS LOS ASPECTOS. Mi partner in crime @robertvfotografo. Posd: El tatuaje se ve rojito porque está recién hecho“.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar porque en pocas horas superó los dos mil y la gran parte de ellos fueron elogios y reflexiones del significado de la palabra que desde ahora lleva en su espalda.

“Te ves hermosa”, “Amo tu nuevo look baby, espectacular”, “Grande Billy”, “Pero qué bomba, Carmen y el tatto me encantó”, “GRATITUD la nuestra por ver tu luz cada día“, “La palabra gratitud es un sentimiento de aprecio y agradecimiento por las bendiciones o los beneficios que hemos recibido”, “Genial las fotos”, “Me encanta ese color de pelo”, “Te quedó hermoso el tatuaje”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

