El Barcelona es líder solitario de La Liga Santander tras vencer al Atlético de Madrid con un gol de Ousmane Dembélé [Video]

El Barcelona se impuso ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone con un gol del francés Ousmane Dembélé que significó el único acierto del partido y dio tres puntos de oro al equipo culé.

Un ataque fulminante de los azulgranas que necesitó de una asistencia del joven Gavi, terminó en los pies de un Dembélé que definió de primera.

¡GOL DE BARCELONA! Dembélé apareció por derecha y aprovechó la gran jugada que armaron Gavi y Pedri para poner el 1-0 ante el Atlético.



▶️ No te pierdas 🇪🇸 #LaLiga en #StarPLusLA. pic.twitter.com/eu6OnWzJpK — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 8, 2023

La primera parte continuó con varios intentos del Atlético y un Marc-André ter Stegen que se mostró sólido en el arco para costar las aspiraciones rojiblancas.

¡Atajadón y error de ter Stegen! El arquero alemán le tapó el 1-1 a Griezmann, pero en la jugada siguiente estuvo a punto de cometer un blooper.



▶️ No te pierdas 🇪🇸 #LaLiga en #StarPLusLA. pic.twitter.com/60JnjEafF4 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 8, 2023

En el segundo tiempo, el Barcelona no pensó mucho en atacar. De hecho, no consiguió hacer un solo remate entre los tres palos del arco rival. Sin embargo, aguartar la presión de un necesitado conjunto colchonero le bastó para que el marcador no se moviera.

De esta manera, el equipo comandado por Xavi Hernández es líder absoluto de La Liga Santander con 41 puntos, sacando tres unidades de diferencia a un Real Madrid que se complicó luego de perder en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal 2-1 el sábado.

Barcelona y su buen momento defensivo

Pese a que Ter Steguen tuvo que intervenir, con el arco en cero que sacó el FC Barcelona, desmuestra que atraviesa por un excelente momento defensivo en lo que a La Liga respecta.

En el torneo local apenas ha concedido seis goles siendo el equipo que menos ha encajado, lo cual le permite tener la mejor diferencia de gol.

La próxima jornada de liga para el Barcelona será el domingo 22 de enero contra el Getafe. Antes, tendrá que asumir el partido de semifinales de la Supercopa de España contra el Real Betis en Arabia Saudita.

