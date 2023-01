Repartidora de pizzas de Domino’s en EE.UU. revela cuánto gana y agita las redes sociales

Alisson Green, una ciudadana de Estados Unidos, se volvió viral luego de publicar un video en el que describe su actividad en un día de labor como repartidora de pizzas de Domino’s.

La chica cuenta en su publicación acerca del dinero que gana en una noche por concepto de propinas que le otorgan los consumidores cuando reciben sus pedidos.

El video de Alisson ha causado mucha agitación en las redes, un tanto por el dinero que gana, otro tanto porque siempre mantiene una actitud muy positiva y por el enojo que provocan las personas que no dan propina a pesar de saber lo importante que es para este tipo de trabajadores recibir una gratificación.

De acuerdo con el relato de Alisson, al hacer el recuento de su dinero y luego de visitar once casas diferentes, recibió $13 dólares en efectivo más $42.29 en pagos con tarjeta de crédito, lo que promedia $5 dólares por servicio.

“No es terrible para un lunes, pero podría ser mejor, ¡pero no es terrible!”, dijo la entusiasta chica, con una actitud que ha logrado miles de reproducciones y me gusta.

El video cuanta con mensajes de felicitación para la joven repartidora:

– “Tu actitud es inigualable”

– “¡Tienes una actitud tan positiva! Espero que su gerente lo aprecie”

– “Eres tan positiva, incluso con los clientes que no dan propina. Gran actitud, llegarás lejos con eso. Me encanta”

– “¡Tienes una actitud sobresaliente, no aburres en absoluto 10/10 positividad del conductor de entrega!”

Otros mensajes se refieren a los consumidores que no dan propinas:

– “Si no puedo dar propina a la cuenta o casi, entonces no voy a salir a comer ni a hacer un pedido. ¡DALE PROPINA A LOS REPARTIDORES Y SERVIDORES DE LA ENTREGA!”

– “Mi Domino’s está a 1.3 millas de distancia y le doy una propina de $10 al conductor. Siempre me preocupé de que no fuera suficiente, no puedo entender a las personas que no dan propina”

– “¡Den propina a sus repartidores y meseros!”

– “Tu sonrisa constante sin importar el monto en dólares me está desconcertando”

El mensaje de Alisson finalmente no pasó desapercibido y ha sido visto por miles de simpatizantes de la joven repartidora de pizzas, que por cierto, gana más dinero que muchos profesionistas en Latinoamérica.

También te puede interesar:

– En medio de inflación histórica 1 de cada 3 trabajadores en EE.UU. no ha recibido aumento de salario en el último año

– Los 5 países donde es más barato vivir que en EE.UU. y con buena calidad de vida

– CEO de JPMorgan pide aumento urgente del salario mínimo para cajeros, oficinistas y cocineros de comida rápida