Clarissa Molina regresa a ‘El Gordo y La Flaca’ y el público reacciona: “Ya ni se va a casar”

Clarissa Molina hizo su primera aparición en ‘El Gordo y La Flaca’ en este año 2023 y en las redes sociales no dejaron pasar desapercibido el hecho. En una publicación hecha desde la cuenta del programa de Univision se mostró a la dominicana con un vestido azul, corto por encima de las rodillas, posando de diferentes maneras detrás de cámaras.

Allí los internautas aprovecharon para dejarle comentarios, pues ella mantuvo por algunos días inhabilitada esa sección en su cuenta de Instagram. Esto desde que comenzaron los rumores de que está soltera. Se ha dicho que Molina ya no mantiene una relación con Vicente Saavedra, empresario de la industria musical, y que el compromiso quedó en el pasado.

Estos son algunos de los comentarios que dejaron en el post de ‘El Gordo y La Flaca”: “Ya ni se va casar”, “Y el novio quedó perdido”, “Ya no he visto a los tortolitos, que pasaría; me daría tanta pena, me gustaba verlos juntos” y “¿Por qué del noviazgo de esta no dicen nada?”, dijeron algunos televidentes.

Los rumores iniciaron hace unas semanas y se intensificaron en Navidad, cuando Clarissa Molina no compartió ninguna fotografía con su amado en redes sociales. Esto sucedió luego de que la dominicana anunciara que la boda entre ambos cambiaba de fecha.

“Decidí mover la fecha porque no estaba pasando lo que queríamos. La fecha era media complicada. Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: ‘No tenemos prisa, vamos a mover la fecha”, dijo ella.

Tras las fotos, estos fueron algunos de los comentarios.

“¿Y el novio dónde está?”, “Está soltera y de regreso en su apartamento wepa”, “Esa está más soltera que yo”, “¿Y tu novio?”, “Más vale sola qué mal acompañada y que venda el anillo que ahí tiene unos cuantos dólares” y “¿Y el prometido y futuro esposo donde quedó? woow será que ya se dejaron somos tus fan dinos la verdad Clarissa”, dijeron en las fotos de Navidad sin su querido.

