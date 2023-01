Emily Ratajkowski sobre sus ex parejas: “Siento que atraigo a los peores hombres”

“Siento que atraigo a los peores hombres“, fue la declaración de la modelo Emily Ratajkowski al referirse sobre sus ex parejas en el podcast “High Low With EmRata”.

Desde que la joven se divorció del padre de su hijo, Sebastian Bear-McClard, ésta se ha convertido en el foco de todos los medios que la ven como la nueva soltera codiciada de Hollywood. Incluso se le ha relacionado con estrellas como Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, pero nunca se ha llegado a confirmar su relación con ellos.

Y ahora, tras conocer que la relación entre Emily y el comediante Pete Davidson se terminó, vuelve a ser noticia, pero esta vez por hablar sobre lo cansada que está de los hombres.

“No saben cómo manejar a una mujer fuerte“, reiteró, “siento que muchos hombres creen que quieren una mujer independiente, pero en realidad no quieren. No sé cómo manejarlo“.

Ratajkowski también dijo que algunos de los hombres con los que salió cambiaron al tener una relación con ella.

“Primero te dicen que eres especial y luego empiezan a no saber qué hacer con sus sentimientos. Luego se resienten para después derribarte“, comentó.

