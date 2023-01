Matheus Fernandes: El Brasilero que no jugó ni un minuto en LaLiga y el Barcelona deberá pagarle $9 millones para despedirlo

Las finanzas y los fichajes del FC Barcelona no han estado acertados en los últimos años; jugadores como Antoine Griezmann, Eric García, Ferran Torres y Héctor Bellerín no fueron lo que se esperaba. Uno que tampoco caló en el cuadro culé fue Matheus Fernandes, del cual no fue muy mencionado porque no pudo ni siquiera jugar un minuto en LaLiga de España.

El brasilero llegó a Barcelona en enero del 2020 procedente del Palmeiras por $7 millones más otros $3.5 millones en variables, desde su llegada no disputó ni un minuto en liga y en Champions contra el Dinamo de Kiev solo jugó 17 minutos.

El jugador fue fue cedido al Valladolid esa mitad de temporada, en la cual solo estuvo en 3 partidos como titular, para la campaña 2020/2021 vuelve a Barcelona donde prácticamente no jugó. Fernandes tenía un salario de alrededor de $5 millones por temporada. El Barcelona terminaría rescindiendo su contrato, el cual se extendía hasta el 30 de junio de 2025.

El ex Palmeiras llevó el caso a los tribunales por su despido y la justicia condenó al club el pasado mes de noviembre a una sentencia que dicta indemnizar al brasilero con $9 millones, aunque había pedido $15 millones por daños morales causados.

