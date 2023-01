Adamari López dice que volverá por lo que se le antoja

Adamari López insiste y demuestra que ella volverá por lo que se le antoja. Así lo hizo saber con un divertido video que publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 8,3 millones de seguidores.

La presentadora de ‘Hoy Día’ pasó frente a un recipiente con galletas, ubicado en una mesa de su gran cocina, y dijo que pronto volvería por ellas, cantándoles en inglés. “Cuando el antojo puede más que la dieta ¿me la como?”, preguntó a sus millones de fanáticos.

Este video de Adamari López causó las risas de sus seguidores, quienes siempre están pendiente de las publicaciones de la boricua. Recientemente estos mismos internautas aseguraron que a través de sus videos ella le envía indirectas a Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija, y a Evelyn Beltrán, la nueva pareja de este.

Esto sucedió luego de que López dijera en un video: “¿Por qué tanto odio si la del cul* y el cuerpazo eres tú?” y los comentarios no tardaron en llegar.

“Como anillo al dedo… el que le caiga el guante que se lo plante… tienes razón, la novia de Toni solo vive pendiente de tus publicaciones para ella poner cualquier directa”, “Vamos una indirecta, bien directa!!!… eres maravillosa Ada!!!”, “Así o más claro Jajajajajajja Evelyn Beltran no odies que tu quitaste, no fue que te quitaron, eso viene después” y “Adamari me encantan tus ocurrencias, mientras aquellos románticos con sus frases de amor y motivación, Evelyn sueña ya con el cambio de su vida”, fueron algunos de los comentarios que dejó el público en este video de Adamari López, asegurando que se refería a Beltrán.

Sigue leyendo: La polémica llega a una publicación de Adamari López: muchos dicen que habla de Evelyn Beltrán

Adamari López tuvo un detalle para Alaïa en su regreso de España

Toni Costa tras volver de España con Alaïa: “Ahora te toca seguir disfrutando con tu mamá”

Adamari López sobre Alaïa: ”Quiero que ella tenga la oportunidad de compartir con su papá, aunque a mi me de coraje”