La polémica llega a una publicación de Adamari López: muchos dicen que habla de Evelyn Beltrán

Adamari López en un video en formato reel dijo que ella no tenía un gran cuerpo y que no había necesidad de que la odiaran, pues esas si tenía un gran cuerpo. “¿Por qué tanto odio si la del cul* y el cuerpazo eres tú?”, dice la boricua.

Este mensaje desató una gran ola de comentarios por parte de sus seguidores de Instagram, quienes hablaron de Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, ex pareja de la presentadora boricua.

“Como anillo al dedo… el que le caiga el guante que se lo plante… tienes razón, la novia de Toni solo vive pendiente de tus publicaciones para ella poner cualquier directa”, “Vamos una indirecta, bien directa!!!… eres maravillosa Ada!!!”, “Así o más claro Jajajajajajja Evelyn Beltran no odies que tu quitaste, no fue que te quitaron, eso viene después” y “Adamari me encantan tus ocurrencias, mientras aquellos románticos con sus frases de amor y motivación, Evelyn sueña ya con el cambio de su vida” son algunos de esos comentarios donde mencionan a Beltran.

Muchos otros mensajes resaltan a Adamari López, su elegancia, inteligencia y ocurrencias para hacer reír a sus seguidores, así muchos de ellos afirman que la boricua envía ‘indirectas’.

“Porque la fina eres tú la que tiene glamour y brilla por sí misma”, “Porque tú tienes seguridad y personalidad y eso no lo tiene todo el mundo”, “NADIE te supera con tus ocurrencias, los tóxicos que digan lo que quieran pero tú eres la reina de los reels y del buen humor”, “A ti no te hace falta eso, tienes lo principal carisma, eres una luchadora incansable con un tremendo corazón”, le dijeron sus más fieles seguidores.

Desde hace mucho tiempo algunas personas han dicho que Adamari López hace este tipo de contenido a manera de ‘indirecta’ para Evelyn Beltrán y hasta para Toni Costa, pero ella ha aclarado que lo hace porque le gusta: ha sido una manera de entretener día a día a sus millones de seguidores en Instagram.

