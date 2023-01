Arranca campaña para que Asamblea Estatal de NY apruebe leyes “vitales” para los inmigrantes

La Asamblea y el Senado de Nueva York inician su periodo legislativo de 2023 y ya este lunes la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC) y más de 100 organizaciones aliadas, pusieron sobre la mesa cuatro anteproyectos de leyes que aspiran sean aprobados, casi como por emergencia, en los próximos meses.

Las iniciativas legales apuntan a que todos los inmigrantes que enfrentan un proceso de deportación puedan contar con un abogado, se expanda la Oficina de Nuevos Americanos y se amplíen los servicios de acceso lingüístico en todas las agencias del estado.

Otro anteproyecto conocido como ‘NY para todos’, prohibiría que agentes locales y estatales trabajen en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

También se peleará por la iniciativa ‘Cobertura para Todos’ que garantiza seguro médico para todas las personas de bajos recursos, independientemente de su estatus migratorio.

“Observamos que el gobierno federal sigue aplicando políticas antimigratorias que incluso fueron diseñadas por la Administración de Donald Trump. Por ello urge que este paquete de leyes sea aprobado en este periodo, cuando nuestras comunidades siguen bajo ataque”, indicó Murad Awawdeh, director de NYIC.

En una demostración realizada en la legislatura estatal en Albany, líderes comunitarios como la trabajadora agrícola guatemalteca, Patty Tzalain, elevaron sus testimonios, para mostrar al liderazgo político de Nueva York la relevancia que podría tener este paquete de leyes, para miles de familias que hacen trabajos esenciales.

“Lamentablemente por un incidente de tráfico, el padre de mi hijo fue deportado. Cuando la policía nos pidió una identificación y se dieron cuenta que no teníamos papeles, no pasaron ni 10 minutos, cuando ya agentes de La Migra estaban en el sitio. Al escuchar sobre estas leyes, muchas familias sienten una esperanza, de no pasar por este trauma de la división familiar”, contó Patty, portavoz de la Alianza Agrícola.

NY para Todos

Asimismo, los activistas tienen la esperanza que este año finalmente pase la Ley de ‘Nueva York para Todos’ (S.03076/A.02328) la cual prohibiría que los oficiales estatales y locales hagan cumplir las leyes federales de inmigración, canalicen a las personas bajo la custodia de ICE y compartan información confidencial con las autoridades federales de inmigración.

Además se prohibiría que ICE ingrese a áreas no públicas de propiedades estatales y locales sin una orden judicial. También asegura que las personas bajo custodia sean notificadas de sus derechos antes de ser entrevistadas por ICE.

Por su parte, la mexicana Mia Ponce vocera de la coalición Rise Up Women In Action contó que su esposo trabajó muy duramente en el sector construcción y terminó prácticamente discapacitado por los temores que tenía de acudir a hospitales por estar indocumentado. El calvario para esta familia se hizo más doloroso, porque desde 2012, están enfrentando un proceso de deportación. Y eso ha implicado grandes facturas de abogados.

“En este momento estamos en un proceso de apelación. Estamos hablando de que todo el proceso de asesoría jurídica puede costar $60,000. Nosotros hemos contado con apoyo de la comunidad. Es vital que se cuente con ayuda de abogados gratuitos para mantener a nuestras familias juntas”, subrayó la inmigrante.

Derecho a un abogado

En respuesta a los funcionarios de Texas, Florida y Arizona que transportaban a solicitantes de asilo sin su consentimiento a la ciudad de Nueva York, una amplia coalición de funcionarios electos, organizaciones de defensa y familias afectadas promueven con fuerza Ley de Acceso a Representación (S81B/A1961A).

Esta iniciativa sería la primera en la nación en crear un derecho estatal a un abogado para las personas que se enfrentan a la deportación y que no pueden pagar la representación.

“Represento a una de las comunidades más diversas del país y más vulnerables como es Jackson Heights y Corona. Con estas leyes simplemente estamos proponiendo un sistema de equidad. Cualquier familia que enfrente un proceso de migración ante un juez, debe tener como mínimo $10,000. Lucharemos para que esta ley sea aprobada este mismo año”, dijo la asambleísta de origen colombiano Catalina Cruz, una de las patrocinantes de la Ley de Acceso de Representación.

Ley de Cobertura para Todos

El otro punto de honor para las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes es que se avance en la ‘Ley Cobertura para Todos’, la cual establecería un plan de seguro médico esencial financiado por el estado, para los neoyorquinos que viven hasta el 200% del nivel federal de pobreza, que actualmente están excluidos de pólizas de seguro de salud debido a su estatus migratorio.

Casi 46,000 personas en Nueva York que actualmente por su estatus migratorio no cuentan con cobertura de salud, se beneficiarían de esta ley.

“El año pasado logramos algunos avances con las personas mayores de 65 años. Quien vive aquí, independientemente de sus papeles, es un neoyorquino que merece acceso a servicios médicos porque se puede enfermar. Es simplemente un derecho humano”, razonó el senador Gustavo Rivera.

La otra petición de esta amplia coalición, es que se amplíen los fondos de la Oficina de Acceso Lingüístico de NY que brinda supervisión entre las agencias del estado, para ofrecer acceso lingüístico, a quienes no tienen el inglés como primer idioma.