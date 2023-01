Ben Affleck cumple su sueño de trabajar en Dunkin’ y sorprende a clientes

Para nada es un secreto que Ben Affleck es amante café de Dunkin’. Son incontables las veces que el actor ha sido captado por los paparazzis con un vaso de café de la cadena de desayunos en la mano. Esta semana, Affleck, sorprendió a los clientes en la ventana de un autoservicio Dunkin’ de Massachusetts.

El famoso fanático de Dunkin’ servía el café y vestía el uniforme de empleado completo con una visera negra y una camisa a juego que decía “Estados Unidos corre con Dunkin’”. Un cliente dijo que el actor les devolvió el dinero y les dio comida y bebidas gratis.

Según medios locales, informaron que Affleck estaba rodeado por un equipo de filmación. Darren Botelho, el presentador de fin de semana NBC10, compartió en Twitter que habló con un cliente de Affleck y dijo que el actor es “increíblemente divertido e ingenioso”.

ben affleck pretended to take jennifer lopez's order for a commercial at dunkin' donuts in boston 😂🍩🫶🏻 pic.twitter.com/vlPAfpPFYf

