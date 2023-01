Casio y Twingo salen triunfantes de la canción de Shakira contra Gerard Piqué

Paren todo! No te sientas mal, si tienes o tuviste un Casio y/o un Twingo pero no es porque antes tenías un Rolex o un Ferrari y estúpidamente decidiste cambiarlos, no es contigo. Tranqui, Clara-mente, Shakira no habla de ti ni del Twingo ni del Casio, es de Piqué y Clara Chía 🤣 pic.twitter.com/Yyk9beK0yH