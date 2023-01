Clara Chía compartió un extraño mensaje tras el estreno de la canción de Shakira y luego lo borró

Shakira revolucionó al mundo con la canción junto a Bizarrap en donde le dedicó fuertes y directas líricas a Gerard Piqué, el ex futbolista con el que terminó su relación el año pasado a raíz de su infidelidad con Clara Chía Martí.

En menos de 16 horas el tema superó los 31 millones de reproducciones en Youtube y ha sido tendencia sostenida en las redes sociales, donde los memes han sido tenido gran protagonismo.

Parece que así como millones de personas en todo el mundo reaccionaron a la canción, lo hizo también Clara Chía. La novia de Gerard Piqué compartió un extraño mensaje a través de su cuenta de Instagram.

En la imágen subida en sus historias se observa un emoticon que denota aburrimiento, pues se cubre la boca con fastidio. Minutos después, esta manifestación pública fue eliminada por la joven.

Clara Chía en Instagram tras la canción de Shakira: pic.twitter.com/hUBReQzBaQ — Telebot (@sebalitio) January 12, 2023

La reacción eliminada llegó minutos después del estreno del tema de Shakira que le dio la vuelta al mundo en tan solo segundos.

En el tema Shakira se refiere directamente a Clara Chía. La cantante colombiana hace un juego de palabras para nombrarla. “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”.

De la misma manera lo hizo con Gerard Piqué. “Entendí que no es culpa mía quе te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”. Allí, la cantante hace mayor énfasis en ´pique’, apellido de su ex pareja y padre de sus dos hijos.

Shakira dejó importantes fases en esta canción que hablan de Gerard Piqué y lo que vivió a su lado. Dice que cuando más lo necesitó a su lado, él no fue el apoyo que necesitaba.

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, dice la colombiana al comienzo de la canción.

Una de las partes de la canción que más se ha resaltado en las redes sociales fue en donde habla de su ex suegra, de la prensa y hasta de su deuda en Hacienda. Además, lo finaliza con una frase que rápidamente se convirtió en un himno para las mujeres.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, cantó la colombiana.

