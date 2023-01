‘Latinos con LaSalle’ piden a senadores una audiencia de confirmación “justa” para nominado a la presidencia de la máxima corte de NY

La “tormenta” por la nominación de Héctor LaSalle, que lo convertiría en el juez principal de la Corte de Apelaciones, continúa arreciando con más fuerza.

Mientras un cuadro de senadores estatales demócratas, continúa su campaña para que la gobernadora Kathy Hochul retire esta nominación, que deberá ser negada o ratificada en el capitolio en Albany antes del 22 de enero, voces de la recién conformada coalición “Latinos con LaSalle”, insisten que los legisladores se están moviendo en este “tablero” con argumentos políticos-partidistas, que no están sustentados en razonamientos sobre sus credenciales como jurista.

Los opositores de LaSalle, quien se convertiría en el primer latino en la historia en la máxima posición en la corte estatal, aducen que él se uniría a otros tres jueces del tribunal supremo de Nueva York que tienen puntos de vista “ultra-conservadores”, que no están en línea con los intereses de los grupos de derechos de las mujeres y las organizaciones laborales.

En síntesis, sus críticos entre los que cuentan legisladores demócratas del ala más progresista, han definido a LaSalle como “anti-aborto, anti-sindicato, anti-inmigrante y anti-debido proceso”, tras poner sobre la mesa una serie de sentencias “controversiales” con las cuales ha estado asociado en 14 años de carrera judicial.

En esta espinosa diatriba, la expresidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito se unió al grupo “Latinos con LaSalle” este jueves en una conferencia virtual, para promover la idea que el nominado ha sido “caracterizado de manera injusta”.

“Obviamente yo no soy abogada, ni experta jurídica. Pero en las evaluaciones que han hecho nuestros expertos, queda claro que de 5,000 casos que ha manejado como juez, apenas tres casos, no pueden definir su filosofía. Lo que defendemos a capa y espada, es que tiene la credenciales requeridas para esta posición, la experiencia y además representa una minoría como la latina. El Senado debe ratificarlo y realizar una primera audiencia justa”, apuntó Mark-Viverito.

Un contingente de líderes electos latinos, se han movilizado apasionadamente en las últimas horas en torno al juez LaSalle, al interpretar su nombramiento como un hito importante, en un estado con escasez de representación hispana en el estamento institucional.

A la par, también una cosecha de funcionarios electos latinos, en su mayoría más jóvenes y de tendencia progresista, se han opuesto abiertamente a esa posibilidad.

Un fuerte debate

Por ejemplo, esta semana, la senadora estatal demócrata Julia Salazar apoyada por diferentes coaliciones de derechos de la mujer y grupos laborales dijo en rueda de prensa: “Quiero instar a mis colegas a que se unan a mí para rechazar esta nominación. La persona que ocupe este puesto no solo debe estar calificada, sino también debe demostrar que está alineada con los valores de los neoyorquinos cotidianos y de los trabajadores del estado“.

En una dirección contraria, el exjuez jefe del estado de Nueva York, Jonathan Lippman, quien se unió también a las voces principales de “Latinos por LaSalle”, solicitó que los senadores realicen una audiencia de confirmación ajustada al proceso claramente detallado en la Constitución del estado.

“Como jurista estoy temeroso de los mensajes que se reciben en la antesala de la primera audiencia de ratificación en el Senado, los cuales están basados en criterios no vinculados con la racionalidad jurídica, las normas básicas y la calificación para el cargo. Sino por el contrario con un debate de izquierda y derecha”, subrayó Lippman.

El exjuez quien aseguró conocer de cerca la “dinámica” de LaSalle, para administrar procesos judiciales, selló su apoyo al nominado, indicando que “es injusto desde el punto de vista del derecho y las leyes, descalificarlo de una posición que se merece, porque sin mayores argumentos, se le pone una endeble etiqueta de conservador”.

Asimismo, Carol Robles Román portavoz de “Latinos con LaSalle”, quien fue vicealcaldesa de Asuntos Legales de la Ciudad de Nueva York, aunque dejó claro que no conoce “en lo personal” a LaSalle, destaca que respalda su selección, porque tiene a su mano un análisis riguroso de sus credenciales.

“Creo que hay muchas historias contadas por sus adversarios, que no se basan en la lógica jurídica. Vemos por el contrario que está sobrecalificado para esta posición. No es momento de improvisaciones en el sistema de administración de la justicia. Ha hecho un gran trabajo como juez. Esperamos razonamientos y opiniones no politizadas”, concluyó.

El juez LaSalle, de 54 años, de origen puertorriqueño es actualmente el juez presidente de la División de Apelaciones del Segundo Departamento Judicial de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, que maneja apelaciones civiles y penales de Brooklyn, Queens, Staten Island, Westchester y media docena de otros condados.

Fue elegido como juez de la Corte Suprema del Estado en 2008 en el condado de Suffolk, y en 2014, el gobernador Andrew M. Cuomo lo nombró juez asociado de la corte de apelaciones que ahora dirige.

¿Qué viene ahora?