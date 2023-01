Adamari López reveló más detalles que vivió con Luis Fonsi: “Se le acabó el amor y no lo supo decir”

La presentadora de televisión Adamari López y Luis Fonsi luego de haber tenido cuatro años de casados en el 2010 anunciaron su divorcio, hecho que a los fanáticos terminó dejando perplejos. Luego de haber transcurrido más de una década de haber tomado rumbos distintos, la puertorriqueña ofreció más detalles de la ruptura del amor que algún día existió.

“Es buena persona a la que se le acabó el amor y no lo supo decir, eso fue todo lo que dije en su momento”, mencionó tras una grabación especial que realizaron en el set de ‘La Casa de los Famosos 3’, momento que aprovechó para explicar lo que ambos vivieron como esposos.

López manifestó que el reconocido cantante cuando ella atravesó una de las etapas más complejas de su vida él terminó siendo un apoyo fundamental: “Y que en su momento, Fonsi me ayudó a superar quizás la etapa más dura personal y física que hubiese tenido que fue tener un cáncer. Me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar una relación. Eso fue lo que se contó en ese libro”.

Agregó que seguramente el intérprete de ‘No me doy por vencido’ no se habría sentido a gusto con el libro que ella llegó a escribir. Sin embargo, se pueden comunicar sin necesidad de caer en el pasado y manteniendo el respeto.

“Puedo entender que en su momento a lo mejor Fonsi tuvo coraje de que sacara un libro, pero día nosotros no nos hablamos con frecuencia, pero a veces nos hemos tenido que comunicar y ha sido con cariño, ha sido con respeto”, expresó.

Una de las situaciones más complicadas que vivió Adamari fue cuando perdió a sus progenitores, pues él siempre se mantuvo ahí. Además, agregó que conoce a Águeda López, quien es la esposa del también cantautor, y siente que todo forma parte de su pasado, pues el ciclo fue cerrado.

“Estuvo en los momentos en que mis padres fallecieron, y hay una relación cordial de dos personas que vivieron momentos importantes en su vida y que cada cual ha seguido su camino y que yo me alegro de su éxito. Lo tuvimos en el programa, yo canto ‘Despacito’, conozco a su esposa, ya pasó. No tengo ningún problema, ha pasado el tiempo y puedes entender cuando alguien ya no quiere estar más contigo”, añadió.

