Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, cambió su cuenta de Instagram a privada y creen que es por Adamari López

La mexicana Evelyn Beltrán desde el momento en el que comenzó una relación amorosa con el bailarín Toni Costa no ha parado de ocupar los titulares de la prensa nacional e internacional, debido a que ha sido objeto de comentarios negativos.

Sin embargo, en esta ocasión tomó la misma determinación que Bad Bunny hace pocos días, y es que va más allá de lanzar un teléfono o tener algún tipo de comportamiento que vaya a herir a una persona que se le acerque en la calle, pues se trata de poner su cuenta de Instagram privada.

Beltrán realizó esa configuración en una de sus redes sociales luego que la expareja de Costa subiera un reels a la red social de la camarita, y es que los comentarios inundaron la sección de comentarios porque muchos de los internautas expresaron que era una “indirecta” que se dirigía a ella.

“Mira, ¿Por qué tanto odio, si la del cul** y la del cuerpazo eres tú? Yo no tengo nada“, se le escucha decir a la puertorriqueña en una voz en off como lo ha venido haciendo en los últimos meses con los audiovisuales que decide subir a su perfil.

El cambio de Evelyn en Instagram fue realizado sin previo aviso y, es que pocos se esperaban que ella hiciera algo de esa manera. Por ello, las especulaciones cada día son mayores porque no hay una explicación que pueda aclarar la situación ocurrida en la cuenta que almacena 60 publicaciones y más de 327 mil seguidores.

La pareja de Toni hace pocas semanas informó que sería ingresada a un quirófano. Sin embargo, fue con el transcurrir de los días que se dio a conocer que había sido para poder reducir el tamaño de sus prótesis mamarias, debido al dolor de espalda que le estaba generando.

Además, no fue el único retoque estético que decidió realizarse y es que también se hizo “una lipo 360. A mí no me quita el sueño ser honesta sobre lo que me haga y siempre compartiré lo que me haga porque jamás sabes quién se sienta como tú y no sepa dónde ir”.

