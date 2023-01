Jurgen Klopp asume la culpa por el mal momento de Liverpool: “Es mi responsabilidad y tengo que solucionarlo”

Liverpool no ha tenido una buena mitad de temporada en la Premier League, marchan en la novena posición y este sábado cayeron ante el Brighton por goleada 3-0. Su entrenador Jurgen Klopp habló al respecto y asumió la culpa por el mal rendimiento en esta campaña.

“Es mi trabajo organizar el equipo, hacer la alineación correcta y establecer las tácticas correctas. Este mal momento es totalmente mi responsabilidad, tengo que solucionar estos problemas. Tenemos opciones limitadas en este momento”, comentó el alemán post partido.

El rival del Liverpool aplastó en todos los sentidos a la novena Red, que parecía no tener capacidad de reacción. Klopp en caliente afirmó ser de los peores partidos de su carrera.

“No estoy seguro de si es porque el juego todavía fue hace solo unos minutos, pero no puedo recordar un juego peor, y me refiero a todos, no solo al Liverpool”, destacó Klopp.

La pasada temporada Liverpool solo perdió 2 partidos en toda la temporada en Premier League, en esta mitad de campaña ya tiene 6 derrotas, lo que deja ver el mal momento del conjunto inglés.

Debut por debajo de la mesa

Más allá de la derrota de Liverpool pudo hacer debutar a su reciente incorporación Cody Gakpo, quien fue titular aunque pasando por debajo de la mesa por la pésima actuación de su equipo, el holandés jugó los 90 minutos y solo tuvo un tiro desde fuera del área.

