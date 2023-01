La “fanática más candente del Mundial Qatar 2022” sorprende a sus seguidores con un traje de baño durante sus vacaciones en las Maldivas

Durante el Mundial Qatar 2022 llevado a cabo entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre de ese año, una mujer se robó varios de los focos en varios partidos. Se trata de la modelo alemana Ivana Knoll, conocida por haber vestido indumentarias con la temática de Croacia, su selección favorita.

Knoll, también fue tema de conversación durante la Copa del Mundo por haber declarado que varios de los jugadores que asistieron a la cita de Qatar, le escribieron deslumbrados por su belleza.

Pero ahora, Knoll ha colgado en Instagram una serie de fotografias que han generado millones de reacciones. View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

Antes de llegar a Maldivas, Knolldoll se dio una vuelta por Cancún y el siguiente es el resultado de un compliado de fotografías que se ha hecho ella misma en traje de baño y frente a un espejo. View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

Por el momento, lo que se sabe de su vida privada es que se encuentra soltera y está vacacionando de continente a continente.

