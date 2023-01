Vanessa Lyon aclara los rumores de la salida de Carlos Calderón de ‘Despierta América’

La venezolana Vanessa Lyon, pareja del conductor de televisión Carlos Calderón se pronunció a través de la red social Instagram tras los constantes rumores que se estuvieron registrando en los últimos días por su salida del reconocido programa matutino ‘Despierta América‘.

“Eso que escribieron sobre ‘el menos comprometido con el show y sus compañeros‘ es una mentira y fue escrito con malicia y con agenditas escondida”, comenzó diciendo en la mencionada plataforma.

Lyon explicó que el mexicano recibía mucho afecto de sus compañeros de trabajo, al tiempo que señaló que Calderón estuvo bastante comprometido con sus labores en la planta televisiva. Sin embargo, detalló que le hubiese encantado poder dar más información de lo ocurrido pero aparentemente no lo tuvo permitido.

“Los compañeros lo quieren mucho y me consta. Como también me consta que estuvo 1000 % en Despierta América. A mí me da la impresión que les prohibieron interactuar en las redes. Ojalá pudiera hablar más, pero no. Pero esto NO fue por órdenes de los de arriba del canal. Eso si te aseguro”, siguió diciendo.

Hace pocos días Carlos, quien estaba encargado del segmento ‘Sin Rollo’ envió un mensaje a sus más de 351 mil seguidores con los que cuenta en la aplicación de la camarita, así como dijo que va a extrañar darle los buenos días a todos aquellos que día tras día sintonizaban el programa matutino.

“Gracias por haberme permitido despertar a América por tantos años. Extrañaré mucho cantar por las mañana nuestro himno “Con Despierta América se despierta bueno señores…’ Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo y ustedes que son mi segunda familia. Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: ‘Nos vemos en la tele!’ Por ahora, quedamos conectados #MuchasGracias”, fue el mensaje que compartió con una imagen en movimiento.

A su vez, más de ocho mil personas le dieron ‘Me gusta’ a la publicación, mientras que más de mil emitieron una opinión sobre lo ocurrido.

Te puede interesar:

· Carlos Calderón explicó en ‘Despierta América’ lo que hace para invertir su dinero

· Carlos Calderón compartió una postal navideña junto a Vanessa Lyon y los internautas reaccionaron

· Carlos Calderón enfrenta otra polémica luego que una ex afirmara que sufrió “abuso psicológico y emocional”