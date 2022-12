Carlos Calderón compartió una postal navideña junto a Vanessa Lyon y los internautas reaccionaron

El presentador de televisión Carlos Calderón hace algunos meses se vio envuelto en una polémica tras la separación de la madre de su hijo. Sin embargo, en aquel momento él mencionó que por respeto a Vanessa Lyon prefería no emitir ningún tipo de comentario sobre lo que estaba sucediendo.

Vanessa en diversas ocasiones sí quiso revelar lo que pasaba en ellos, así como cuando contó el tiempo que su hijo debía estar con el mexicano. Además, Lyon generó mucho incertidumbre entre los internautas, pues llegó a mostrarse tan desesperada que grabó videos donde salía llorando. Aparentemente también se habría visto mal económicamente.

“Felicidades a todos y gracias por sus buenos deseos“, fue el mensaje que acompañó la tierna publicación que Calderón colgó en su perfil de la red social Instagram.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, debido a que los seguidores de la red social de la camarita decidieron tomarse el tiempo para dedicarles algunas bonitas palabras luego de mostrar que prefirieron dejar todas sus diferencias a un lado para continuar saliendo adelante juntos, teniendo en consideración que además hay un hijo en común.

Varios de los internautas explicaron que se sentían bastante contentos por el hecho de verlos así, al tiempo que una usuaria destacó que cree completamente en el amor, así como algunos resultaron ser fiel creyentes de las segundas oportunidades.

“Qué alegría me da verlos juntos”, “Qué bueno que están luchando por mejor y seguir juntos, si hay amor todo se puede”, “Muchas felicidades”, “Me alegra ver que como adultos y pareja han podido superar sus problemas”, “Qué bellos”, “Qué bueno que pudieron superar sus problemas, que Dios permita que sigan unidos”, “Que Dios te cubra de sabiduría, que sea el protector de tu familia“, “Qué alegría aún me da ver que aún hay parejas dispuestas a darse yna nueva oportunidad”, “Es la muestra viva que el amor pudo más, felices fiestas”, “Yo creo en las segundas oportunidades”, “Felicidades, me da mucho gusto verlos juntos”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

