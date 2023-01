Liliana Rodríguez sería una de las participantes de ‘LCDLF3’ y creen que solamente hablaría de su padre

La venezolana Liliana Rodríguez sería una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos 3‘, temporada que iniciará el 17 de enero y que transmitirá Telemundo por los próximos tres meses, tiempo donde cada uno de los concursantes deberán cumplir las reglas establecidas en un contrato y también ir pasando cada nivel para poder llevarse el premio mayor.

Sin embargo, el pasado viernes mencionaron que será el martes cuando terminen de conocer los nombres del resto de los famosos que aceptaron competir en esta ocasión. A su vez, Rodríguez subió a su historia de Instagram una foto donde se le pudo apreciar que estaba en el aeropuerto de México, país desde donde es transmitido el reality show de habla hispana más reconocido del momento.

Algunas personalidades del mundo del entretenimiento que fueron confirmadas por la planta televisiva han sido: Osmel Sousa, La Materialista, Paty Navidad, Juan Rivera, Aylín Mujica y Arturo Carmona.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que los internautas manifestaron lo que pensaban sobre su posible participación. Algunos de ellos explicaron que seguramente hablará de su relación con su padre, José Luis Rodríguez, quienes desde hace bastante tiempo han manifestado sus diferencias.

Además, los seguidores explicaron que ella vendría tomando el personaje que asumió Daniella Navarro durante la segunda temporada, así como otros consideran que no llegará lejos y podría ser una de las primeras eliminadas del reality show.

“La Niurka de esta temporada”, “Prepárense tres meses a escuchar la novela con el papá“, ” A ella sí la conozco y me cae bien, pero yo con Paty”, “Mi madre esta si va a dar show”, “La primera semana para fuera, cae mal esta tipa”, “Esta mujer que ha hecho?”, “Ella es muy divertida“, “Por qué no meten a Klitbo o a Adame”, “Hay que sacarla de primera”, “Ella es la Daniella Navarro 2“, “Por ella lo voy a ver”, “Hay gracias por avisar que ella va a estar para no verlo”, “Nada que ver, esta quién es?”, “Ustedes la dan mejor que Telemundo”, “Y después se va cuando no hagan lo que ella quiere”, “Metan a Alfredo Adame”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

