Activistas de derechos civiles piden cargos contra hombre que mató a ladrón en taquería de Texas

El hombre captado por una cámara de vigilancia en una taquería de Houston disparando a un ladrón por la espalda actuó como “juez, jurado y verdugo”, alegaron activistas de derechos civiles de varias organizaciones.

El 5 de enero, Eric Washington, de 30 años, ingresó a Ranchito Taqueria con una máscara, blandiendo un arma falsa y exigiendo a los clientes que entregaran sus billeteras. Cuando se dio la vuelta para irse, un cliente masculino no identificado de mediana edad apuntó con una pistola a Washington y le disparó por la espalda.

Quanell X, miembro de la organización de derechos civiles New Black Panther Nation, dijo que el primer disparo estaba justificado, pero los varios disparos que siguieron cambiaron al hombre de un “ciudadano respetuoso de la ley” a un “criminal”.

“Se paró sobre el joven y le disparó varias veces una y otra vez cuando ya no era una amenaza”, dijo mientras varias organizaciones activistas se reunieron en las afueras de Ranchito Taqueria durante el fin de semana.

“Sé con certeza que esto no fue solo un simple acto de un buen ciudadano defendiéndose. No había ninguna justificación para caminar sobre él y poner múltiples disparos, luego salir con el arma y volver y dispararle en la cabeza otra vez. Eso es demasiado”.

Quanell X dijo que el hombre salió de la tienda y no llamó al 911. Él y la Dra. Candice Matthews de Rainbow PUSH Coalition, junto con miembros de la familia de Washington, dijeron en el video que el hombre debería enfrentar algún tipo de cargos criminales por sus acciones.

“Debería ser acusado de algo”, dijo. “No podemos tener una sociedad en la que nuestros ciudadanos sean jueces, jurados y verdugos. Basándonos en el comportamiento de ese hombre, no necesitamos un juzgado de justicia penal. No necesitamos jueces. No necesitamos fiscales. No necesitamos la policía”.

Reiteró que el hombre tenía derecho a defenderse y usar la fuerza letal, pero fue demasiado lejos.

El Departamento de Policía de Houston interrogó al hombre a principios de la semana pasada después de que un abogado que afirmaba representarlo se comunicó con el departamento y dijo que estaba listo para hablar. No fue acusado ni detenido, y su identidad no se ha hecho pública.

El abogado emitió una declaración, obtenida por KHOU 11 , que dice que el hombre desea permanecer en el anonimato.

“Este evento ha sido muy traumático. Quitar una vida humana es algo que no toma a la ligera y lo cargará por el resto de su vida. Por esa razón, desea permanecer en el anonimato. Debido a la abrumadora cobertura, le pedimos a los medios y al público a respetar su privacidad”, dice el comunicado.

También lee:

· Cliente dispara fatalmente a asaltante de taquería de Texas y devuelve el dinero a los comensales

· Meseros matan a golpes a comensal que se quejó de “mala atención” en un restaurante de la Ciudad de México

· Extraditan a Nueva York a mexicano acusado de dirigir una red de tráfico sexual en Queens