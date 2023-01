El público reacciona al romance de Carmen Villalobos con Frederik Oldenburg: “Dios quiera que no juegue con sus sentimientos”

Frederick Oldenburg confirmó el romance con Carmen Villalobos durante una visita que realizó a ‘Hoy Día’ después de que finalizó la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos, el programa que él conducía en la cadena Telemundo.

La confirmación de que ambos están juntos llega días después de que comenzaran los rumores tras ver a la colombiana besándose con un hombre en un club nocturno en República Dominicana y de que se asegurara que ese hombre era Oldenburg.

Ahora que el público ya sabe que la presentadora y actriz está junto al conductor venezolano han reaccionado de diversas maneras. Estos son algunos de esos comentarios que dejaron los internautas:

“Ella merece un Ferrari no un Twingo como el que tenía”, “Todo el mundo tiene derecho a ser feliz y vivir a plenitud la vida..!!! Que viva el amorrrrrrr”, “La gente si se enamora rápido y respeten mi comentario”, “Más guapo estaba su ex, lo siento”, “Eso no es amor ese es gusto, ya se verá su separación”, “Hacen una bonita pareja Dios los bendiga, amén” y “Frederik con lo mucho que he visto en Exatlón como presentador es muy sentimental. Dios quiera que Carmen no juegue con sus sentimientos”, dijeron los usuarios de Instagram.

Carmen Villalobos anunció el fin de su relación de 13 años con Sebastián Caicedo en julio del 2022 a través de un vídeo. “Ustedes saben que yo los considero parte de mi familia… Así que hoy, estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado durante tantos años y lo siguen haciendo, para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, después de más de 13 años de relación, de hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”.

Meses después Caicedo conversó sobre lo que él vivió en ese momento: “Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Estoy fortalecido tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy. Estamos bien gracias a Dios”.

