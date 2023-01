Sebastián Caicedo comparte mensaje y dicen que está ardido por Carmen Villalobos y su supuesto nuevo amor

Sebastián Caicedo compartió un mensaje a través de las historias de su cuenta de Instagram a pocos días de que se filtrara un video de Carmen Villalobos, su ex pareja, besándose con un hombre en un club nocturno.

Dicen que el mensaje del actor tiene que ver con su ex pareja. En los comentarios dejados en un post de Instagram donde retomaron la historia de Caicedo dicen que está ‘ardido’ por la colombiana con quien estuvo 13 años en pareja.

“Claramente estas ardido jajajjajaajaja eres un twingo la Villalobos facturando ya anda en ferrari”, “ajaja que saqué canción también. Ósea anda por ahí presumiendo su nuevo amor y cuando lo hace la otra sale ardido”, “Ahora si viene a llorar. Tenaz”, “Es un ardido”, y “¿Creíste que se quedaría sola? No mi twingo ella sigue facturando y tu quédate con una igualita a ti. Perdón se me pego la canción”.

En muchos de los mensajes los internautas hicieron referencia a la canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap, en la que la cantante colombiana arremetió duramente contra su ex Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía Martí.

Hace unos meses Sebastián Caicedo habló de lo que vivió tras el fin de su relación con Carmen Villalobos. Allí confesó sobre si está abierto a un nuevo amor.

“Siempre voy a estar abierto. El amor es el sentimiento más (bello) que el ser humano puede sentir. Mi único amor desenfrenado en este momento es por Dios, es a quien me aferré para salir en este momento. Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Estoy fortalecido tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy. Estamos bien gracias a Dios”, dijo el actor colombiano.

Sigue leyendo: Así presume su figura Frederik Oldenburg, el supuesto nuevo romance de Carmen Villalobos

Dicen que el nuevo amor de Carmen Villalobos es igualito a su ex Sebastián Caicedo

Sebastián Caicedo rompe el silencio tras su separación de de Carmen Villalobos: “No es fácil, no se lo deseo a nadie”