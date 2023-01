Dicen que el nuevo amor de Carmen Villalobos es igualito a su ex Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos ya tendría nuevo amor. Hola USA reportó que la presentadora y actriz colombiana se ha dado una nueva oportunidad para vivir el romance junto a Frederik Oldenburg.

La colombiana anunció hace unos meses su separación de Sebastián Caicedo, el actor colombiano con el que mantuvo una relación por más de 13 años. “Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, después de más de 13 años de relación, de hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, dijo ella.

En la publicación que hizo Hola USA! en su cuenta de Instagram no tardaron en llegar los comentarios de los internautas. Muchos de ellos dijeron que el nuevo amor de la artista se parece mucho a su ex.

“Lo más chistoso es que se parece un montón a Sebastián”, “Igualito a Sebastián, que tontería”, “Igualito al ex”, “Se parece al ex” y “Super parecido físicamente al ex”, fueron algunos de esos mensajes que dejaron en Instagram al respecto.

Los demás mensajes destacan por los buenos deseos para Carmen Villalobos en esta nueva posible relación. “Lo máximo me encanta el es bello y ella hermosa perfecto”, “Excelente mujer, tú tienes que disfrutar la vida y el amor felicidades”, “Bienvenido todo lo qué la haga feliz”, “Portese bien con ese man, Catalina” y “Que dure lo que tenga que durar, pero que se disfruten su compañía al máximo” también dijeron.

Meses después de que Villalobos oficializó el fin de la relación, Sebastián Caicedo habló sobre lo que ha vivido tras la separación y sobre si está abierto al amor.

“Siempre voy a estar abierto. El amor es el sentimiento más (bello) que el ser humano puede sentir. Mi único amor desenfrenado en este momento es por Dios, es a quien me aferré para salir en este momento. Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Estoy fortalecido tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy. Estamos bien gracias a Dios”, dijo el actor colombiano.

