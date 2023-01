Francisca envía un mensaje con elegancia a quienes critican su apariencia

Mucho se ha hablado de Francisca luego de que a principios del mes de diciembre decidiera cortarse el pelo para lucirlo al natural, con sus rizos. La presentadora dominicana ha recibido críticas negativas por parte de un grupo de seguidores a quienes no les gusta su nuevo look, es qué significó para ella reconciliarse con su niña del pasado.

La dominicana, quizá, con mucha elegancia ha respondido a esas críticas que han llegado a través de las plataformas digitales. En un mensaje que publicó junto una serie de fotografías donde presume su corte y peinado destacó que a ella le encanta lo que ve, usando una célebre cita.

“No tienes que gustarle a la gente, las personas no tienen que amarte, ellos ni siquiera tienen la obligación de respetarte. Pero cuando TÚ te mires al espejo, debería gustarte lo que ves. ¡Deberías amar lo que ves! Sheryl Lee Ralph”, citó Francisca.

“Gracias por regalarnos estas palabras. Me encanta lo que veo. Esa es la clave, mi gente linda”, agregó luego la presentadora dominicana en esta publicación que ya ha superado los 17.600 me gustas en Instagram.

Luego de que la dominicana decidió cortar su pelo en vivo desde ‘Despierta América’ ella envió un mensaje a sus fanáticos a través de las redes sociales, indicando cómo se tenía tras ese cambio en su vida.

“Me siento increíble!!! Me siento como que finalmente tomé la palabra, me siento liberada. Con permiso de ser… Que cada uno haga lo que quiera con su cabello! Que se ponga pelucas, extensiones, lo que le haga feliz! Pero mi sueño sería que NO lo hagan por complacer a una sociedad que llama “malo” “feo” su cabello. O por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro. Dios hace todo perfecto!!! Hagan lo que quieran sabiendo que nuestra esencia es nuestra mejor versión! Nuestra esencia es nuestro súper poder”, dijo.

