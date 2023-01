A Francisca le dicen: “Algo te pasa que no te vemos contenta”

Francisca apareció en redes sociales con un vestido rojo de manga larga y por sobre las rodillas para darle los buenos días a sus millones de seguidores. La presentadora dominicana de ‘Despierta América’ dijo “Todo obra para bien, así que confía” en ese mensaje de saludos.

En los comentarios llegaron mensajes de todo tipo, pero unos particulares destacan sobre los demás. Uno de sus seguidores aseguró que a Francisca no se le ve feliz y otros estuvieron de acuerdo con esa afirmación.

“Francisca algo te pasa que no te vemos contenta y con esa energía de antes. Estás fuera de las redes y del show casi no sales”, dijo esa persona.

“Le pasó lo de Sansón”, “A ella le ha hecho mucho daño emocionalmente cortarse su pelo” y “Es la vida personal del artista pero conocimos a otra Francisca, llena de belleza y seguridad, ahora no la veo segura ni feliz” son las respuestas que dejaron otros seguidores tras el primer mensaje de preocupación.

Estas personas hablan del corte de pelo de Francisca, el cual se realizó durante los primeros días del pasado mes de diciembre. La dominicana decidió cortarse su larga melena para darle paso a su cabello natural y rizado para así reconciliarse con la niña que algún día ella fue.

“Me siento increíble!!! Me siento como que finalmente tome la palabra, me siento liberada. ¡¡Con permiso de ser!! Mil gracias a todos los que hicieron ese momento tan sanador para mí, como el suyo. Gracias a los que entendieron el mensaje de la importancia de abrazar nuestra identidad. Gracias por todas las palabras tan hermosas con las que me han abrazado en las últimas horas. Cómo dije ayer, no es un cambio de look, fue una reconciliación con mi pasado, abrazar mis cicatrices para seguir adelante, más segura y confiada”, dijo la presentadora y actriz tras su cambio de imagen.

Sigue leyendo: Francisca cuenta que su hijo Gennaro es muy hablador y que hasta ya dice palabras en italiano y español

Carolina Sandoval se encuentra con Francisca y el público le dice que aprenda de ella

El público no se pone de acuerdo sobre el look de Francisca

Los seguidores de Francisca no dejan de hablar de su corte de pelo