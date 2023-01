A Francisca le dicen que deje de hacerse la ‘sufrida’, porque ya lo tiene todo

Francisca apareció en su cuenta de Instagram con una foto en la que aparece en la calle con un algodon de azúcar de color rosa en la mano, enviando en el texto un mensaje para sus seguidores.

“¿Cómo quieres que sea tu año? ¿Ya creaste el plan de acción? Yo quiero el mío lleno de colores, risas, momentos inolvidables y dulces sabores. Ando inspirada hoy”, fue lo que escribió la presentadora dominicana de ‘Despierta América’, generando comentarios de sus seguidores.

Uno de esos mensajes resaltó que sí, que este año ella tiene que ser feliz y dejar, a juicio de ese seguidor, de ser ‘sufrida’. “Es verdad, sin dramas, ya está bueno de hacerte la sufrida, vive feliz que lo tienes todo”, destacó esa persona.

Francisca hace algunas semanas vivió un emotivo momento que significó para ella reencontrarse y reconciliarse con su niña interior: ella decidió decirle adiós a su cabello largo y lacio, para darle paso a su cabello natural, por lo que se lo cortó.

“Me siento increíble!!! Me siento como que finalmente tomé la palabra, me siento liberada. ¡¡Con permiso de ser!! Mil gracias a todos los que hicieron ese momento tan sanador para mí, como el suyo. Gracias a los que entendieron el mensaje de la importancia de abrazar nuestra identidad. Gracias por todas las palabras tan hermosas con las que me han abrazado en las últimas horas”, expresó en su primera aparición con su nuevo look en redes sociales.

Tras esta decisión de reconciliarse con su niña interior y con su pelo, dedicó un mensaje a las personas para que hagan con su cabello lo que ellos quieran y no lo que la sociedad desee.

“Que cada uno haga lo que quiera con su cabello! Que se ponga pelucas, extensiones, lo que le haga feliz! Pero mi sueño sería que NO lo hagan por complacer a una sociedad que llama “malo” “feo” su cabello! O por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro. Dios hace todo perfecto!!! Hagan lo que quieran sabiendo que nuestra esencia es nuestra mejor versión! Nuestra esencia es nuestro súper poder”.

