“Gracias, Erika…”, escribe Shakira: Erika de La Vega le envía mensaje a la colombiana y ésta responde como las grandes

Para Erika de La Vega la nueva canción de Shakira es un tema que se puede abordar desde el punto de vista de la “defensa propia”. A través de Instagram comentó: “Cada día me convenzo más de que hablar en defensa propia. A termina abrazándonos e identificándonos a muchas otras mujeres y se vuelve una revolución en defensa de todas”.

Vale decir que las palabras que llegaron a Shakira fueron más extensas, De La Vega expuso una vivencia privada para dar entender hasta qué punto lo que ha hecho Shakira va más allá de sólo “facturar”. Para Erika en casa la música se volvió parte de un proceso de sanación: “La música ha sido parte de mi vida desde muy joven, me ha ayudado a drenar y ponerle palabras y armonía a momentos difíciles, como la separación de mis papás. Durante todo el proceso de acompañar a mi mamá a sanar, conocimos la astrología, terapia de renacimiento, constataciones familiares, cassettes de Louise Hay, etc“.

En casa de Erika las cosas tras la separación de sus padres eran así con su mamá: “Mi guitarra era su terapia y mi voz su desahogo”. Por esta razón la voz de Shakira diciendo lo que más de alguna mujer ha querido gritar, como la mamá de Erika de La Vega, le valió el más sincero de los agradecimientos por parte de esta conductora de televisión. “Gracias Shakira”, dice De La Vega. “Canciones como las de Shakira ayudan a exorcizar el dolor. Quién sabe cuántos fibromas nunca existirán por esta canción”, agregó.

Estas palabras cargadas de una de las memorias más duras de Erika llegaron al corazón de Shakira, quien no dudó en reaccionar. Y es que Erika fue enfática al decir: “Gracias Shakira, por recordarnos el poder que tenemos y que no es necesario guardar el dolor, que se convierte en una carga y hasta en una enfermedad, o como en el caso de mi mamá, en un fibroma”.

Después de esto Shakira no podía más que manifestarse y por esta razón le contestó a Erika de La Vega con estas palabras: “Gracias, Erika. Gran artículo, me dejas con mucho que pensar. Un gran abrazo para ti y tu madre”.

