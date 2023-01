Le pide a Shakira le escriba una canción a su novio infiel, a quien cuidó mientras estuvo enfermo de cáncer

Shakira la está rompiendo en todos los sentidos tras el estreno de su más reciente colaboración musical con el artista de moda, el productor argentino Bizarrap, ya que en la canción titulada “Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53” se va sin censura en contra de su ex, Gerard Piqué, y su ahora nueva pareja, Clara Chía.

En 6 días que lleva el video en YouTube tiene más de 144 millones de reproducciones y ha generado mucha polémica, ya que muchos defienden el tema creado por Shakira, considerándolo que se trata de un simple desahogo, mientras que otros la han criticado por hablar mal del padre de sus hijos.

Tras el revuelo causado por su tema, en redes sociales, Shakira indicó que jamás pensó todo el revuelo creado por la canción y que ella simplemente la hizo como un acto de catarsis para así poder sanar ese pedazo de su alma y corazón que quedó completamente roto y destrozado tras su separación con el exjugador del FC Barcelona.

Sobre el tema, una usuaria de Twitter llamada María José Bustamante, se quiso subir al tren creado por la canción de Shakira con Bizarrap, publicando un tuit en donde le pedía a la cantante colombiana escribiera un tema basado en su historia de desamor en donde su ex, a quien cuidó mientras tuvo cáncer, le fue infiel.

“Shaki, cante por mí que lo bañaba en el hospital recién operado de un cáncer y mientras me iba a la casa a vestir, metía a la otra en la habitación de la clínica”, publicó Bustamante en Twitter.

Shaki, canta por mi que lo bañaba en el hospital recién operado de un cáncer y mientras me iba a la casa a vestir metía a la otra en la habitación de la clínica. — María José Bustamante (@Putagoras) January 12, 2023

Como era de esperarse, la publicación de esta mujer pronto se volvió viral y muchas personas no dudaron en hacerle preguntas sobre qué sucedió con su novio y más sobre la infidelidad.

“¿Ya se murió al menos?, Yo lo odio por ti, no te preocupes, ¿Cómo se puede ser tan hijo de la gran p**ta?, Lamento mucho que hayas pasado por esto”, fueron algunos de los comentarios hechos por otros usuarios a su pequeña historia de desamor.

Tras esto, María José se pronunció con un último tweet al respecto, diciendo que no estaba preparada para hablar del tema.

“Lo malo de hablar mal del ex es que inherentemente te lleva a varias preguntas (…) No todo el mundo está listo para preguntas tan difíciles”, sentenció. Lo malo de hablar mal del ex es que inherentemente te lleva a varias preguntas:



¿Y yo ahí qué? ¿Cómo participé ahí? ¿Por qué permití tanto?



No todo el mundo está listo para preguntas tan difíciles.— María José Bustamante (@Putagoras) January 12, 2023

