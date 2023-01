Julio César Chávez Jr. le exigió revancha a Canelo Álvarez: “Se hace el pend…” [Video]

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. habló este martes públicamente en una entrevista para El Boxglero para exigirle a su paisano Saúl “Canelo” Álvarez que en este 2023 le de revancha para un combate entre ambos.

Chavez Jr., hijo del Gran Campeón, ya empezó a planificar su ruta para el 2023 y entre sus planes se encuentra un segundo combate con Canelo Álvarez, aunque considera que lo está ignorando porque se encuentra “a otro nivel”.

“Soy boxeador, si quiere pelear conmigo porque es morbo, también va a ganar dinero y aunque diga que no, va a generar mucho la revancha. Se hace el pendejo de que está en otro nivel, ¿de qué nivel habla?“, declaró.

Más adelante Chávez Jr. comentó que la diferencia entre ambos es que él pelea contra cualquiera y sin importar la situación, mientras que Canelo Álvarez se inclina por escenarios donde se ve beneficiado.

“Aquí no hay niveles, yo peleo con los mejores en el momento que sea y en las circunstancias que sean, a diferencia de él tengo esa ventaja. Él ha peleado muchas peleas buenas y ha ganado pero con circunstancias favorables siempre hacia él, nunca ha hecho un riesgo como yo lo he hecho“, añadió.

De igual manera aseguró que Canelo Álvarez si puede ser considerado de los mejores de la historia pero reiterando que lo puede vencer en un combate parejo.

“Canelo es un gran boxeador, de lo mejor que hay en el boxeo, no te lo puedo negar… Pero hay otros que somos buenos, que también los buenos somos duros y le podemos dar mejores peleas que las que le han dado otros peleadores ingleses como Golovkin”, dijo.

Por último Chávez Jr. dejó claro que en caso de lograr una segunda pelea contra Canelo, no sería un combate de trámite sino una gran amenaza.

“Sigo siendo una amenaza para él aunque no tenga nada en el boxeo, porque soy una persona que le cae bien a la gente, no soy como él. Soy su opuesto, alguien como yo no le gusta a él porque yo no sé decir mentiras. Él decide pelear en cierto peso para ganar más dinero, más fama. Hay muchas cosas que no me gustan, no concuerdan sus palabras con sus actos”.

También te podría interesar: