Liliana Rodríguez llegó con la “armadura puesta” a ‘La Casa de los Famosos 3’ y le dicen “problemática”

La venezolana Liliana Rodríguez el pasado martes realizó su entrada a ‘La Casa de los Famosos‘ en su tercera temporada. Su participación fue confirmada en la alfombra roja, debido a que todavía existían 11 concursantes sin ser corroborados, pues la producción del programa quiso generar mayor expectativa en esta ocasión.

Desde el pasado fin de semana se estuvo rumorando su participación, y en las diversas plataformas muchos internautas fueron manifestando su descontento al ver que para ese entonces era una de las posibles famosas que integrarían esta nueva historia del reality show.

Los seguidores de distintas cuentas de Instagram también mencionaron que solamente se encargará de hablar sobre la relación que existe con su padre, el cantante José Luis Rodríguez.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que la audiencia del reality show más famoso del momento se vio en la necesidad de expresarse por conocer el resto de los nombres de los concursantes. A su vez, varios manifestaron su rechazo al ver a Liliana durante esta tercera temporada.

Además, otros la tildaron como una persona “conflictiva”, al tiempo que esperan que sea la primera eliminada. Igualmente otros usuarios de la mencionada plataforma dijeron que solamente se encargará de hablar de lo que sucede entre ella y su padre.

“Entró la tripolar, contará mil veces la misma historia de su papá”, “Inviten a su hermana Lilibeth Morillo”, “Qué le irás a decir a Osmel? Quiero ver la elegancia combatiendo a la ordinariez”, “Fijo va a hablar del padre que no la quiere, que no la ha buscado”, “Espero que sea la primera en salir. Ni el propio papá la soporta”, “Tres días dura con lo problemática que es la doña”, “No tenían otras invitadas? Qué desastre y que famosas”, “Ay no, para qué la invitaron? Es una conflictiva esa mujer”, “Y no y que muy cristiana ella?”, “Ella no nos representa como venezolanos”, “Es la primera que sale”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

