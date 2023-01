Linfoma/leucemia de células T del adulto, ¿por qué es importante estudiar enfermedades raras?

Exclusiva

El virus linfotórpico humano en células T tipo 1, mejor conocido como HTLV-1, fue descubierto mucho antes que el VIH, en 1977, y resulta ser altamente peligroso, ya que la persona que lo contraiga podría desarrollar la enfermedad conocida como linfoma/leucemia de células T del adulto, la cual es altamente mortal.

Desde hace más de 14 años, el Dr. Luis Malpica Castillo, de origen peruano y quien actualmente brinda servicios médicos en el MD Anderson, el centro oncológico más grande de Estados Unidos, y quizá de todo el mundo, ha estado estudiando el comportamiento del HTLV-1 y las consecuencias fatales que provoca en el ser humano.

En entrevista exclusiva para El Diario, el Dr. Malpica nos platicó en qué consiste la enfermedad causada por este virus y por qué resulta trascendental estudiar las afecciones raras como lo es esta para así garantizar el futuro de la humanidad.

Qué es el virus HTLV-1 y cómo es la enfermedad de Linfoma/leucemia de células T del adulto que desencadena

Lo primero que indicó el especialista es que este virus solo ataca a seres humanos y tiene un comportamiento similar al VIH, ya que lo que hace es clonar nuestras células de defensa, lo que puede derivar en el desarrollo de una leucemia o linfoma.

También es crucial saber que el HTLV-1 se encuentra, principalmente, en las islas del Caribe, en zonas tropicales de Latinoamérica y también en Estados Unidos. En este último caso, el virus es importado, es decir, muchos migrantes que llegan o han llegado al país lo tienen y no lo saben; generalmente, los pacientes identificados se encuentran en ciudades y estados como Miami, Nueva York, Boston, Chicago y Texas y generalmente son de ascendencia caribeña o hispana.

Se sabe que el virus se transmite sexualmente, por el intercambio de jeringas y principalmente a través de la lactancia. También afecta a más mujeres que hombres y el rango de edad de los pacientes es de 30 a 60 años y puede pasar mucho tiempo sin que esté activo.

El HTLV-1 es el único virus que causa cáncer, ya sea en forma de linfoma, registrándose la mayor de casos en Sudamérica, EE.UU. y el Caribe, mientras que la leucemia en Asia. De hecho, la leucemia causado por el virus es mucho más agresivo que el linfoma.

Quienes desarrollan Linfoma/leucemia de células T del adulto, su esperanza de vida es menor a un año, generalmente es tratada con quimioterapia; sin embargo, los resultados no siempre son los esperados, ya que los pacientes, generalmente oscilan entre los 50 y 60 años, por lo que no puede ser un tratamiento tan agresivo.

La otra opción para tratarlo sería el trasplante uso de células de un donante, que generalmente suele ser un familiar en primer grado, algo que pocas veces se puede aplicar, ya que en la mayoría de los casos, estos también tienen el virus.

Aproximadamente, cada años se conocen de 15 a 20 casos nuevos en EE.UU., aunque aún se requiere mayor investigación; el 90% son exportados y la minoría de gente nacida en el país, pero cuya ascendencia es caribeña.

Actualmente no existe ningún método con el que pueda hacerse una detección a tiempo para saber si uno es portador del virus, ya que hay poca información luego de que solo el 4 o 5% de quienes lo tienen desarrollan la enfermedad Linfoma/leucemia de células T del adulto pero el 100% fallece.

Respecto a los síntomas de este mal, el Dr. Malpica enfatizó que desgraciadamente, los síntomas del Linfoma/leucemia de células T del adulto suelen presentarse cuando esta se encuentra en una etapa avanzada. En el caso de la leucemia, esta se manifiesta mediante fiebres altas, infecciones, sagrados excesivos, sobre todo al lavarse los dientes, mientras que en el caso del linfoma también puede haber fiebres repentinas, pérdida de peso no intencional, sudoración nocturna que obliga a cambiar la ropa y sábanas de la cama, así como tumores en cuello, axilas, e ingles.

“Cualquier cosa fuera de lo habitual debe generar una alerta, por ello se recomienda hacerse un examen de rutina periódico con tu médico”, aconsejó el médico.

La única manera de prevenirlo es siguiendo los mismos principios que para el VIH.

Por qué es importante seguir investigando sobre el Linfoma/leucemia de células T del adulto y que puede ayudarnos a entender otras enfermedades

En la entrevista, el Dr. Malpica contó que desde que era un niño se interesó mucho por el tema de los virus, ya que el nació en una pequeña localidad en Perú, perteneciente a una zona tropical, en donde se registran muchas enfermedades. De hecho, su madre fue enfermera y una ocasión estuvo a punto de morir porque enfermó de dengue.

“Siempre me llamó la atención cómo un virus puede producir diferentes cosas, enfermedades, están en el ambiente y así seguirán. En mi comunidad, la mayoría de muertes eran por dengue o malaria”, agregó.

El Dr. Luis Enrique Malpica Castillo ha investigado durante muchos años al virus HTLV-1. (Foto: Cortesía / Luis Malpica)

Fue así como optó por estudiar la carrera de Medicina y posteriormente, emigró a EE.UU. para realizar su especialidad. En 2017, se fundó el Grupo de Estudio Latinoamericano del Linfoma (GELL), en el que colaboran 55 médicos oncólogos de 14 países del mundo, incluido Malpica, quienes trabajan en conjunto para estudiar más a fondo esta enfermedad.

Además, el Dr. Malpica ha recibido el apoyo de la fundación Bristol Myers Squibb, mediante el programa Robert A. Winn, el cual fomenta la realización de ensayos clínicos y ayuda en la creación de estrategias para que personas que viven en zonas no privilegiadas tengan acceso a los mismos, lo cual podría llevar a encontrar nuevos descubrimientos y tratamientos el Linfoma/leucemia de células T del adulto.

“El programa Robert A. Winn ayudó a que esos pacientes que suelen ser excluidos por el propio sistema tengan acceso a ensayos novedosos. Es una necesidad para cambiar el paradigma; muchas terapias nuevas, a veces, no funcionan igual en todas las razas, ya que solo se han hecho ensayos en un solo tipo de población y es necesario diversificar los resultados clínicos, que sean validados en otras poblaciones, para así poder dar mayores y mejores soluciones”, agregó Malpica.

El programa Robert A. Winn reúne a médicos de todo el mundo para apoyarlos en la investigación y la extensión de ensayos clínicos entre la población. (Foto: Cortesía / Finn Partners)

“¿Cómo estudias enfermedades raras? La respuesta es: colaborando. El año pasado se formó el consorcio de Linfoma/leucemia de células T del adulto. Actualmente son 19 centros en el mundo estudiando la enfermedad. Este año recibimos un premio al mejor resumen, presentamos casos de 837 pacientes con la enfermedad, con el que se demostró que no importan donde nazcas o vivas, sus consecuencias son fatales. Es importante que la comunidad científica entienda que es importante estudiar enfermedades raras y sobre todo, esta que es transmitida por un virus y que en un futuro, podría convertirse en un problema grave de salud que ahora mismo no vemos porque su transmisibilidad es baja, pero que si no nos prevenimos, seguirá matando a más gente”, sentenció.

