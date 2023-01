Thalía denuncia campaña publicitaria con su nombre

Debido a su fama internacional, Thalía ha sido imagen de numerosas marcas; sin embargo, muchas otras se han aprovechado de esto para utilizar su nombre de forma ilegal, tal y como le acaba de suceder.

A través de sus Instagram Stories, la cantante denunció que una reconocida cadena de tiendas departamentales tomó una fotografía suya sin autorización para anunciar sus promociones, situación que la tiene sumamente molesta.

“¡Esto es totalmente falso! No caigan, mis abogados ya están en esto. Tengan cuidado, si no está publicado en mis redes sociales no es verdad“, escribió Thalía junto a la imagen en la que se le ve sosteniendo una tarjeta de crédito con el logo del almacén.

Mientras se resuelve este problema, la intérprete de “Manías” prefiere concentrarse en los nuevos productos de su marca y dio a conocer que acaba de sacar una nueva línea de bolsos de mano de colores brillantes y curiosos estampados.

