Tres mujeres baleadas afuera de club nocturno durante vigilia de otra víctima en Queens, Nueva York

Tres mujeres resultaron heridas de bala anoche afuera de un espacio para eventos en Queens (NYC).

Según la policía, las tres víctimas de 26, 46 y 48 años estaban frente al establecimiento “Evntz on The Rock” ubicado en 14-25 Central Ave. cerca de Bayport Place en Far Rockaway cuando se escucharon disparos alrededor de las 8:50 p.m. del martes., detalló New York Post.

Dos de las mujeres recibieron disparos en el pie y la otra en la pierna. Fueron trasladadas a hospitales de la zona en condición estable. Un video grabado en la zona captó una fuerte presencia policial.

No está claro si eran el objetivo previsto o si fueron alcanzadas por balas perdidas. Tampoco se sabe si eran clientes del establecimiento. Afuera una multitud se había reunido en un memorial para una víctima de homicidio en Far Rockaway, indicó CBS News.

Al momento no hubo más detalles disponibles. La policía seguía buscando al pistolero anoche, informó Daily News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, a fines de 2022 un hombre murió y tres resultaron heridos en un tiroteo cuando se realizaba una vigilia en la misma esquina donde menos de 48 horas antes otra balacera había acabado con la vida del joven Carlos González (26) en El Bronx.