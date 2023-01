Ganador de los $1,350 millones del Mega Millions en Maine obtendría más dinero del premio mayor si hubiera comprado el boleto una milla más adelante

El ganador a ganadora en Maine de los $1,350 millones en el sorteo del Mega Millions del pasado viernes sería todavía más suertudo (a) y obtendría más dinero de esa suma si hubiera comprado el boleto premiado a una milla del estado, es decir en New Hampshire.

El reporte de Bangor Daily News sobre el boleto ganador comprado en Lebanon destaca que el hecho de que New Hampshire no tenga impuesto sobre el ingreso es un beneficio adicional para las personas que compran boletos de la lotería. El boleto ganador de la semana pasada es el segundo más cuantioso en la historia de los sorteos del Mega Millions.

Que un estado no tenga impuesto sobre la renta significa que menos dinero es retirado de la nómina mensualmente, y las personas simplemente deben presentar una declaración de impuestos federal durante la temporada contributiva.

Cabe señalar, sin embargo, que el hecho de que no exista un impuesto sobre el ingreso no quiere decir que los ciudadanos de estas demarcaciones no paguen ningún impuesto estatal, ya que dependiendo del lugar se exigen otros impuestos que van desde sobre las ventas, gasolina, cigarrillos y la propiedad.

Sin embargo, debido a esta particularidad, en el cao de Maine, el ganador del “jackpot”se quedaría con menos dinero de lo que obtendría si hubiera comprado el tiquete en el otro estado mencionado.

Según el cálculo de USAMega.com, si el afortunado opta por el monto total en 30 pagos anuales, debido a los impuestos federales que debe pagar, la cifra se reduciría a unos $816.7 millones. En el caso contrario que se incline por un pago único en efectivo, la cantidad baja a unos $455.8 millones.

El cálculo anterior no incluye el pago de impuestos estatales a los que están sujetos los residentes de Maine. El estado retiene un 5 % de impuestos por los premios mayores de la lotería.

Es la primera vez que Maine reporta un ganador en el sorteo del Mega Millions.

Hasta el momento no se ha reportado que el jugador o jugadora haya acudido a las oficinas de la lotería estatal a reclamar el dinero.

Los números ganadores del sorteo del 13 de enero del Mega Millions fueron: 30, 43, 45, 46, 61, y 14, el Mega Ball.

