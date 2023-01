Lotería de NY confirma que cuatro personas en el estado ganaron $1 millón cada una en sorteo de premio mayor de $1,350 millones

La Lotería de Nueva York informó hoy que cuatro personas en Nueva York ganaron $1 millón de dólares en el sorteo de este viernes del Mega Millions en el que fue vendido el boleto del premio mayor de los $1,350 millones.

Los boletos ganadores en Nueva York del sorteo del 13 de enero fueron vendidos en Long Island City, en Queens; Manhattan; Newburgh, ciudad en el condado Orange; y Plainview, localidad en el condado Nassau.

Los jugadores acertaron cinco de las seis cifras de la serie ganadora de anoche.

Estos ganadores forman parte del grupo de 14 boletos ganadores de $1 millón.

Adicional, 164 personas ganaron $10,000 al acertar cuatro números más el Megaball; y 27 ganaron $20,000 con la opción de Megaplier. El boleto ganador del premio mayor fue vendido en Hometown Gas & Grill en Lebanon, Maine.

Un comunicado este sábado de la oficina de la Lotería de Nueva York detalla los establecimientos en los que fueron vendidos los tiquetes agraciados.

Tiendas que vendieron boletos ganadores del Mega Millions en NY:

• SHOPRITE en el 1675 de Old Country Road en Plainview

• MEGA NEWS INC en el 253 E 57th St (2nd Ave) en Manhattan

• MOMTA GROCERY INC en el 50-12 de Vernon Blvd en Long Island City

• SMOKES 4 LESS en el 59 de North Plank Rd en Newburgh

Los números ganadores del sorteo del Mega Millions de anoche fueron: 30, 43, 45, 46, 61, y 14, el Mega Ball.

La cifra de $1,350 es la segunda más alta en la historia del Mega Millions y la cuarta en los juegos de la lotería en general.

Los cinco primeros números del Mega Millions se extraen de un campo del 1 al 70; mientras que el Mega Ball se selecciona de otra tirada que incluye números del 1 al 25. El Mega Millions se juega en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes estadounidenses. Cada boleto cuesta $2.

Los sorteos de este juego de azar se realizan cada martes y viernes a las 11 p.m. hora del Este.

Te puede interesar:

El viernes 13 no es un día de mala suerte para apostar al Mega Millions; seis premios mayores han sido obtenidos en esa fecha