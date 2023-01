Continúa la celebración: Crean el rostro de Lionel Messi en un campo de maíz en Argentina

Ya ha pasado más de un mes desde que la selección de Argentina se consagró como la campeona del Mundial de Qatar 2022 de la FIFA, pero esto no ha causado ningún cambio en la alegría de los ciudadanos del país, quienes constantemente le demuestran a los jugadores de la albiceleste su agradecimiento por el título que no ganaban desde México 1986.

La figura que más recibe agradecimientos es el delantero Lionel Messi, quien finalmente logró levantar la Copa del Mundo y se convirtió en la figura más importante del mundial al quedar como segundo máximo goleador del torneo y especialmente por ser el escenario de cambio en cada uno de los duelos para que Argentina pudiera triunfar contra cada uno de los rivales.

Como agradecimiento muchos hinchas decidieron tatuarse la cara de Messi, el equipo e incluso el trofeo de campeón. Sin embargo, uno de los actos más representativos fue el que se registró esta semana en la provincia argentina de Córdoba, donde la cara del delantero fue plasmada con gran detalle en una plantación de maíz.

Se trata del ingeniero agrícola Carlos Faricelli, quien detalló en una entrevista para Infobae que el desarrollo de esta cara de Messi lo realizó mediante un patrón que realizó en las máquinas de siembra al momento de colocar las semillas en los campos del agricultor y aficionado al fútbol Maximiliano Spinazze, quien es el tercer exportador mundial de maíz.

“Esto fue antes del partido con Arabia Saudita y me pidieron cuatro lotes. Pero perdimos, y lo que me sorprendió es que después me pidieron más. La gente estaba mal, pero tenía fe y el sábado antes del partido con México alcanzamos los diez lotes y antes de la final ya contabilizamos 18″, relató.

“Decidí por iniciativa propia intentar sembrar la cara de Messi con agricultura digital y de precisión. Cuando estaba con mi mujer y le cuento esto, me dijo que lo siembre y no solo hice eso, sino que desde mi cuenta de Twitter puse a disposición el dibujo, la prescripción que está en la sembradora. Me lo piden por mensaje y lo pasó sin costo para que los siembren”, añadió.

“Cuando lo hice sabía que se iba a viralizar. El agro tiene un mundo de contenido. Lo que más valoro es que nos hayamos puesto en contacto con personas con las cuales no nos conocíamos para pasarle el archivo. Eso fue impresionante”, concluyó el ingeniero.

