McDonald’s: un empleado cuenta qué hacen con la comida si un cliente llega media hora antes del cierre

Los restaurantes de comida rápida están llenos de anécdotas, como la de un trabajador de McDonald’s que cuenta en un video de Tiktok lo que hace cuando un cliente pide comida “fresca” unos minutos antes de que cierren.

En el video subido recientemente, se observa que el empleado toma una hamburguesa de pollo cocida de la rejilla para calentar y la vuelve a arrojar a la freidora por algunos segundos para que parezca recién hecha. Luego la saca, quita el exceso de grasa con una servilleta y termina de preparar el sándwich en tiempo récord.

El video de 28 segundos ha arrancado un sin número de comentarios por parte de los usuarios, porque mientras algunos consideran que el empleado de McDonald’s no debió haber preparado la hamburguesa de esa forma, en atención al cliente, otros opinan que es a lo que se exponen los compradores de última hora.

El comentario de una persona que dice haber trabajado en McDonald’s, señala que él suele estar atento a esa estrategia y las regresa cuando las preparan así: “Trabajé en McDonald’s durante 6 años. Me doy cuenta cuando hacen esto… lo devuelvo de inmediato”.

Otro ex empleado dice que haberla preparado normalmente no habría tomado mucho tiempo, por lo que no encuentra el caso a haber recalentado la hamburguesa: “Vamos, no es tan difícil hacerlo fresco. Trabajé en McDonald’s, no toma tanto tiempo”.

Como suele suceder en este tipo de videos, siempre hay personas que defienden al trabajador porque consideran que los sueldos que reciben son bajos, mientras que otros argumentan que debe ser profesional porque recibe un salario y los clientes deben recibir lo que piden.

En realidad, haber preparado el sándwich fresco no hubiera tomado mucho tiempo, todos los que hemos comprado una hamburguesa lo sabemos.

Pero lamentablemente, los trabajos en restaurantes de comida rápida son susceptibles a este tipo de situaciones y a nadie le gustaría ser motivo de una publicación en donde el que sale perdiendo es el consumidor.

El trabajador se hace llamar @deontay30 en TikTok, y en el video aparece un mensaje que dice: “Cuando quieren su comida cocinada fresca y cerramos en 30 minutos”.

