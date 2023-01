Sorteo de cuartos de Copa del Rey destaca con el derbi madrileño en el estadio Santiago Bernabéu

Con el Real Madrid como último clasificado tras una agónica victoria que incluyó una remontada luego de ir 2-0 abajo en el marcador, la Real Federación Española de Fútbol llevó a cabo el sorteo por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Al sorteo únicamente llegaron con vida equipos de primera división. Cabe resaltar que a partir de la presente instancia los partidos no se llevarán a cabo en el estadio del equipo del equipo inferior, sino según el orden de extracción de las bolas.

Asimismo, los duelos se mantendrán a partido único a 90 minutos y en caso de empate, se definirán por prórroga o penaltis si fuera necesario.

😏 Menuda jornada la del jueves en nuestra #CopaDelRey, ¿eh?@FCBarcelona_es y @realmadrid se clasificaron ayer noche para este sorteo. Y lo hicieron así:



Éstas, son las llaves de cuartos de final de la Copa del Rey 2023.

Real Madrid vs Atlético de Madrid

Osasuna vs Sevilla FC

Valencia CF vs Athletic Club de Bilbao

FC Barcelona vs Real Sociedad

De esta manera, los cuartos de final destacan con la apertura de la mano del derbi madrileño, un Sevilla que tiene la oportunidad de reivindicarse y lavar su imagen por estar la mayoría de la temporada 2022/23 de La Liga Santander en puestos de descenso y, un FC Barcelona que debe demostrar que su buen momento no es casualidad.

Los partidos se llevarán a cabo del 24 al 26 de enero. Próximamente se develarán los horarios y fechas exactas de cada compromiso.

