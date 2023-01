Carolina Sandoval encontró una particular motivación para comer saludable

Carolina ‘La venenosa’ Sandoval publicó un particular video en su cuenta de Instagram que desató las risas de sus millones de seguidores. La presentadora e influencer venezolana se mostró con un plato de ensalada, una comida bastante saludable, pero tenía una barra de chocolate en una de sus manos y la olía con cada bocado de ensalada que se comía.

“Jajaja que manera de amanecer un sábado con una súper risa de una señora llamada Carolina Sandoval que se le ocurren unas vain… Qué creatividad tienes amiga … gracias por la risa y la loquera”, le dijeron.

Hace algunas semanas la influencer y presentadora venezolana habló sobre si regresaría o no a la televisión, de la cual salió hace algunos años al finalizar su ciclo en ‘Suelta La Sopa’ en Telemundo. Sandoval explicó que la han llamado para diversos programas, pero que hasta los momentos ningún proyecto ha conquistado su atención como para regresar a la pantalla chica.

“No sé si me veo en un horario diario, de pronto si me invitan a algún tipo de colaboración, de jurado, dos meses, algo así que no me implique salir de mi casa, dejar a mis hijas… Uno nunca debe decir nunca porque uno nunca sabe. Me han hecho invitaciones a participar en programas que no me han llamado la atención. Creo que mis propios reality shows los hago yo todos los días en mis redes sociales. Por eso es muy difícil que yo considere otra vez ajustarme a cosas con las que tal vez no estoy totalmente de acuerdo”, dijo Carolina Sandoval.

La influencer venezolana es muy activa en las redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene más de 2,9 millones de seguidores, quienes están siempre pendiente de cada una de sus publicaciones.

El contenido de Carolina Sandoval se basa mucho en su familia: constantemente comparte fotos y videos junto a sus hijas, Amalia Victoria y Bárbara Camila, su madre Amelia y su esposo Nick Hernández.

