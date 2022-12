Carolina Sandoval se encuentra con Francisca y el público le dice que aprenda de ella

Carolina Sandoval publicó en su cuenta de Instagram un video junto a Francisca, a quien se encontró mientras estaban en lo que parece ser un centro comercial en la ciudad de Miami. ‘La venenosa’ conversó con la dominicana sobre su hijo Gennaro y también sobre su nuevo look, ese que ha causado sensación en las redes sociales.

El pequeño encuentro duró alrededor de dos minutos y las presentadoras de televisión no dejaron de reír y de compartir palabras. Sandoval le aseguró a Francisca que su hijo Gennaro es idéntico a su esposo, Francesco. De la misma manera, Francisca señaló que Amalia Victoria, la hija de Sandoval, se parece a su padre y no a ella.

En medio de la conversación la venezolana le dijo a Francisca que le gustaba mucho su nuevo corte de cabello y le reveló que el de ella también es así, rizo. Además, comentó que Jomari Goyso, amigo de ambas, le ha dicho que se libere de las pelucas. “Yo le hago publicidad a mis pelucas, tenemos que seguir facturando”, dijo Sandoval a Francisca.

Este video entre ambas presentadoras de televisión causó la reacción de las personas en las redes sociales. “Aprende de Francisca, acéptate con tu cabello”, fue uno de los mensajes que le dejaron a Carolina Sandoval al respecto.

Estos son otros de los comentarios que le dejaron: “Genaro es idéntico al papa y Amalia Victoria idéntica a Nick”, “Si Caro, debes sentirte orgullosa de tu cabello”, “Dos bellas mujeres, y nada que decir de mi compueblana, Francisca”, “Así deberías hacer tu @venenosandoval, quítate la peluca te ves hermosa natural” y “Dos mujeres trabajadoras valientes y yo las admiro mucho, bendiciones”.

¿Carolina Sandoval regresa a la televisión?

Recientemente Carolina Sandoval conversó con ‘People en español’ sobre si volvería a la televisión y la venezolana no se cerró a la posibilidad, aunque tendría sus condiciones claras: “No sé si me veo en un horario diario, de pronto si me invitan a algún tipo de colaboración, de jurado, dos meses, algo así que no me implique salir de mi casa, dejar a mis hijas…”, fue parte de lo que dijo.

Sigue leyendo: Carolina Sandoval le cuenta al público cómo hace para tener un ‘cuerpazo’

Carolina Sandoval celebra sus 49 años por todo lo alto

Carolina Sandoval está encantada con la decoración navideña de su habitación