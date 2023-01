María Celeste vs Telemundo: Carolina Sandoval reacciona y dice que la conductora le queda grande a tanta televisión ‘barata'”

Todo este drama entre María Celeste y Telemundo empezó por la interpretación que hicieran los conductores de “En Casa con Telemundo” luego de que ésta mostrase su descontento con el gane de Miss USA como Miss Universo 2023. La ex conductora de Al Rojo Vivo nunca intentó menospreciar el trabajo de su amiga Myrka Dellanos como juez en dicho certamen de belleza, pero esto fue lo que el programa de dio a entender.

En la producción de Telemundo incluso dijeron: “Myrka Dellanos va a contestar los ataques de María Celeste Arrarás a su función como jueza”, esto es lo que generó el total descontento de Arrarás, explicando que ella nunca buscó menospreciar el paso de su amiga por este concurso.

Carolina Sandoval, amiga de María Celeste, no se quedó callada y le ha dejado este mensaje a su amiga: “Mi María Celeste las personas que solo actúan siguiendo la manada no tienen otra opción que buscar protagonismo con las verdaderas estrellas de la televisión como tú… ahora recuerda que seguro te dirán que “las cosas han cambiado” y tal vez pueda ser que sí, y ¡qué bueno que no pertenecemos a ese grupo de hipócritas!”.

“Tú eres y serás de por vida. Tú jamás pasarás porque no eres de las que se pone de moda, sino de las que jamás se olvida. Le quedas grande a tanta mediocridad y televisión “barata”. Televisión que alguna vez se sirvió de tu indiscutible talento. #cosasquesientecaro”.

Arrarás por su parte le ha respondido al programa así: “Estoy sorprendida tras escuchar que en el show “En Casa con Telemundo” me criticaron y tergiversaron mis comentarios sobre la elección del concurso de Miss Universo. Que el presentador de ese programa, por quien siempre he sentido un gran aprecio, diga que yo ataqué de una manera fea a la ganadora es un disparate”.

Aquí el post con todas las declaraciones de María Celeste:

