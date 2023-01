Karol G está usando sus “influencias” para que RBD vaya a Colombia

RBD anunció su regreso y así también una gira que incluirá países tales como México, Brasil y Estados Unidos. Según destacó EFE, la venta de boletos iniciará el 27 de enero simultáneamente en los tres países antes mencionados.

Sabemos además que la primera fecha de la gira es el 25 de agosto, la cual será muy especial ya que tendrá lugar en el estadio Sun Bowl de El Paso, Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, todo apunta a que hay quienes están haciendo todo lo posible para que RBD visite otros países de Sur América y una famosa que está moviendo sus influencias para que éstos visiten Colombia es Karol G.

E! online latino compartió en Instagram en donde destacan un mensaje escrito por Karol G en el que se lee el siguiente texto: “Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia”.

Recordemos que “La Bichota” se declaró fan no sólo de Mia Colucci sino de la agrupación en sí, razón por la cual no nos extraña saber que ella está buscando que Colombia sea uno de los destinos que RBD visite el próximo año.

Según EFE, el grupo también se presentará en enormes estadios en ciudades como Dallas, Houston, Chicago y Los Ángeles, así como en recintos icónicos tales como el Madison Square Garden de Nueva York, el Grand Garden Arena de Las Vegas. View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi)

A RBD se le deben éxitos como “Rebelde”, “Solo quédate en silencio”, “Sálvame”, “Enséñame”, “Una canción”, “Fuego”, “Ser o parecer”, “Tu amor”, “Qué hay detrás”, “Inalcanzable”, “Tras de mí”, “Y no puedo olvidarte”, “Para olvidarte de mí” o “Adiós”.

