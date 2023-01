Fanáticos de RBD están angustiados por una posible cancelación de la gira tras el embarazo de Maite Perroni

La actriz Maite Perroni y su esposo, Andrés Tovar el pasado viernes compartieron un particular y tierno video que estuvo acompañado de un roscón de Reyes tradicional, al tiempo que cuando picaron un trozo debajo había un papel que decía: “Ya somos 3“.

Sin duda los fanáticos no dudaron en pronunciarse y, es que hay un tema específico que les termina preocupando a muchos, pues se trata de la gira que la agrupación tiene pautada para este año. Por ello, los comentarios no se hicieron esperar en la publicación.

Una usuaria explicó que no considera normal que cada vez que ellos decidan que van a realizar un tour para recordar sus más grandes éxitos, les termine pasando algo. Sin embargo, no ha sido lo único porque otro comentario que se registró con regularidad fue la posible cancelación de un evento que muchos están esperando desde el pasado mes de diciembre.

“Se acabó la gira”, “No canceles la gira por favor”, “Por qué siempre que está todo listo para que vuelva RBD pasa algo?”, “Y el concierto?”, “Alguien puede pensar en la gira?”, “O sea, que ya no habrá gira”, “Muy rico y todo, pero y la gira?”, “Ya valió v*rga el reencuentro“, “Felicitaciones, pero no sé cómo vas a hacer con el tour, no me lo cancelas”, “Y el concierto de RBD?”, “No vas a arruinar mis planes”, “Y la gira?”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

El 19 de diciembre de 2022 Christopher Uckermann, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni ocultaron todas sus publicaciones de la red social Instagram y para ese día todos compartieron el mismo video, y hasta la fecha mantienen la foto de perfil.

A su vez, los seguidores de la agrupación mexicana han expresado su rechazo hacia Alfonso ‘Poncho’ Herrera, quien anunció que por motivos laborales no podrá estar durante la gira. Sin embargo, se generaron algunos rumores donde lo acusaban de pedir $10 millones de dólares para irse de tour, aunque a los días lo desmintió.

