La Casa de los Famosos 3: la primera tabla de votaciones está muy reñida, Liliana se impone a Juan Rivera

La Casa de los Famosos 3 abrió sus puertas y en menos de una semana Telemundo ya cuenta con tres nominados para el proceso de eliminación. En la casa ya hay un líder y un salvado, el primero es Aristeo que salvó a José Rodríguez de la eliminación, por esta razón de cuatro pasaron a ser tres los nominados y estos son: Juan Rivera, Liliana Rodríguez Morillo y Jonathan Islas.

La primera tabla de votaciones está muy reñida ya que la diferencia de votos entre los nominados es realmente muy escasa, esto indicaría que cualquier cosa podría pasar el día de la eliminación. De momento parece ir ganando Liliana Morillo, en la preferencia del público y esto ha dejado a Juan Rivera en un segundo lugar mientras que, por ahora, el eliminado sería el actor Jonathan Islas.

Hay que señalar que la cuenta de Instagram que compartimos a continuación no es una cuenta oficial de Telemundo dando a conocer las gráficas de votaciones, sin embargo, desde la temporada pasada este perfil se volvió sumamente importante para los fans ya que sus aproximaciones manejaron un margen de error mínimo y sus predicciones se volvieron muy certeras.

La posición de Juan Rivera en las votaciones, por otra parte, es culpa del mismo Juan. El hermano de Rosie Rivera se ha ganado la simpatía del público y los fans incluso aplauden su paso por la casa; la química que ha mostrado éste con El Rey Grupero y Aristeo también lo ha favorecido muchísimo, sin embargo, y aún cuando él ha logrado acoplarse, se muestra muy triste en sus momentos de soledad. Llora mucho a su familia. Esto ha hecho que algunos duden sobre el deseo de éste de seguir en el show. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

La actitud de Juan no ha sido negativa en este proyecto, pero tanto cariño ha obtenido por parte del público que éste no sabe si a él le hará bien quedarse tanto tiempo en este reality.

