Osmel Sousa se sorprende al enterarse de que debe prepararse su comida en ‘La Casa de los Famosos’

Osmel Sousa quedó sorprendido cuando se enteró que en ‘La Casa de los Famosos’ cada uno de los participantes debe hacerse su propio desayuno.

“¿Cómo es la cosa aquí para el desayuno?”, fue lo que preguntó Osmel Sousa. “Cada uno se hace su desayuno”, fue la respuesta que recibió el famoso jurado de ‘Nuestra Belleza Latina’.

Tras recibir esa respuesta, claramente sorprendido, Osmel Sousa fue en busca de Raúl García, de quien le indicaron que es un buen chef. “Vete pensando”, le dijo Osmel Sousa a García al entrar a la cocina y este le respondió que él le prepararía un desayuno de reyes para el día siguiente.

Este momento vivido por Osmel Sousa causó sensación en las redes sociales. Los internautas no dejaron de reaccionar ante esto: “Ay!!! No puedo con Osmel, está como Laura. Se creen que tienen sirvientes”, “Osmel me representa”, “Osmel es un caso”, “Amo a osmel”, “Osmel se cree la última Coca-Cola”, “Me gustó ver a Osmel Sousa, ya veremos en qué parará todo eso” y “Hahahahaaah muero con @zardelabelleza que cómo es la cosa del desayuno”.

Primer líder y nominados

En esta semana de estreno de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y se conoció al primer líder, quien no pudo ser nominado a eliminación y quien tiene potestad de salvar a uno de los sentenciados. Él es Aristeo Cázares.

En la eliminación de esta primera semana están 4 de las personalidades que habitan la casa. Liliana Rodríguez, Juan Rivera, Jonathan Islas y José Rodríguez. Uno de ellos será el primer participante que abandone el programa.

Los televidentes tienen la posibilidad de salvar a uno de ellos a través de las votaciones activas en la página web el canal.

