Xavi sobre la denuncia de abuso sexual contra Dani Alves: “Estoy sorprendido… En shock” [Video]

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona fue consultado por la situación que vive Dani Alves, quien fue detenido este viernes tras ser denunciado por supuestamente cometer abuso sexual contra una mujer, algo que ha dejado al catalán “en estado de shock”.

En la rueda de prensa previa al partido entre Barcelona y Getafe correspondiente a la jornada 18 de LaLiga, Xavi dejó saber que lamenta la situación del brasileño porque lo conoce, al tiempo que indicó que lo mejor es dejar que la justicia se encargue y aclare el asunto.

“Es difícil comentar una situación así. Como todo el mundo, estoy sorprendido, impactado, en estado de shock. Conociendo cómo es Dani es un tema que me ha sorprendido. Me sabe muy mal por él. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar en eso”, expresó el técnico azulgrana.

Xavi, sobre Dani Alves:



🗨️ "Estoy sorprendido, impactado. En estado de shock. Es un tema de la justicia y dictará lo que sea. Ahí no podemos entrar. En cuanto a Dani, me sabe muy mal por él. Impactado. No puedo decir más". pic.twitter.com/cbNPOeTdb7 — Relevo (@relevo) January 21, 2023

Xavi Hernández y Dani Alves jugaron juntos desde 2008 cuando el brasileño llegó al Barcelona, desde entonces fueron compañeros hasta 2015 cuando el centrocampista abandonó el club. Se volvieron a reencontrar en 2022 pero con el español ahora como técnico.

Alves, quien hasta ayer fue jugador del Pumas UNAM de la Liga MX, fue enviado a prisión preventiva sin derecho a fianza en Barcelona, esto tras llegar a España para declarar su versión sobre el supuesto abuso sexual por el que lo denunció una joven de 23 años.

La supuesta víctima afirmó que el defensor brasileño se sobrepasó con ella en el baño de una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, sin embargo el jugador afirma que no conoce a la mujer.

Lea también:

– “Ya basta porque están haciendo daño. No sé quién es esa señorita”: Dani Alves rompe el silencio sobre su situación [Video]

– Dani Alves se une la lista de futbolistas brasileños denunciados por abuso sexual y violaciones

– Dani Alves es despedido por Pumas UNAM tras detención por presunto abuso sexual contra una mujer